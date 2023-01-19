Яна Рудковская

Дело дошло до развода.
Мальчик получает недетские суммы.
Супругу фигуриста непросто удивить.
Пользователи пришли в бешество от выходки светской львицы.
Звезда не так давно решилась на откровение.
Живет, как в музее.
Кажется, кому-то пора вернуться за парту.
Продюсер написала длинный пост.
Пара отметила кружевную свадьбу.
Звезда вышла из себя.
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» познакомил четырехлетнего сына с Гном Гномычем.
Фигурист обещал вернуться на лед, но так и не сдержал своего слова.
Продюсер дождалась скидки 90%, чтобы купить себе бестселлер об отношениях с женщинами.
Золотой тенор России завоевал расположение острого на язык журналиста.
Громкие разводы светских львиц до сих пор обсуждают в СМИ.
Продюсер Димы Билана не устает подчеркивать, что в ее семье царит полная гармония и взаимопонимание.
Авторитетный тренер намекнула, что ее могут заинтересовать не только воспитанники Плющенко.
Продюсер страшно недовольна сложившейся ситуацией.
Рудковская в очередной раз вознесла до небес своего мужа-фигуриста.
Мать четверых сыновей порассуждала на тему женского алкоголизма.