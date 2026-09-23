Смог ли Александр Плющенко доказать, что достоин большого льда
В конце ноября Евгений Плющенко сообщил уполномоченному по правам ребёнка о возможном жестоком обращении матери с дочерью-фигуристкой.
12-летний Александр Плющенко сам принял решение выйти на лед, несмотря на недомогание.
Сегодня, проходя мимо дачи, сложно представить, что здесь когда-то стоял настоящий дворец с уникальными сокровищами.
Музыкальный продюсер Яна Рудковская прокомментировала состояние и перспективы восстановления исторической дачи Фаберже на Песочном шоссе.
Решение о продюсировании англоязычного альбома Димы Билана стало для Яны Рудковской точкой невозврата. Разбираем ситуацию не как светский скандал, а как пример столкновения бизнес-амбиций, личных отношений и управленческих рисков в продюсерской деятельности.
Золотой тенор России завоевал расположение острого на язык журналиста.
Отдыха в Сочи знаменитому семейству показалось мало.
Даже не идеальные погодные условия не омрачили позитивного настроя певца.
Звездным родителям не терпится сделать из крохотного сына профессионального спортсмена
Звездный адвокат Александр Бенхин приоткрыл завесу тайны и рассказал об обстоятельствах "ухода" певца Димы Билана от продюсера Яны Рудковской.
Ролик после 320 млн просмотров лайкнул каждый восьмой.
Мальчик наотрез отказался общаться с биологической матерью Юлией Салтовец.
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В честь Международного женского дня в Сети появилась информация о женщинах, которых не слишком любит общественность.
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