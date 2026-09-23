Городовой / Яна Рудковская

Яна Рудковская - последние новости

Полезное Санкт-Петербург Яна Рудковская
«Посторонним вход воспрещен, кроме богатых инвесторов и экзорцистов»: Яна Рудковская рассказала о реставрации дачи Фаберже под Петербургом «Посторонним вход воспрещен, кроме богатых инвесторов и экзорцистов»: Яна Рудковская рассказала о реставрации дачи Фаберже под Петербургом
Музыкальный продюсер Яна Рудковская прокомментировала состояние и перспективы восстановления исторической дачи Фаберже на Песочном шоссе.
02 окт 2025 23:30
Шоу-бизнес Яна Рудковская Дима Билан Откровения звезды
Яна Рудковская и Дима Билан: как работа над проектом повлияла на личную жизнь продюсера. История профессионального выбора Яна Рудковская и Дима Билан: как работа над проектом повлияла на личную жизнь продюсера. История профессионального выбора
Решение о продюсировании англоязычного альбома Димы Билана стало для Яны Рудковской точкой невозврата. Разбираем ситуацию не как светский скандал, а как пример столкновения бизнес-амбиций, личных отношений и управленческих рисков в продюсерской деятельности.
19 янв 2023 16:00
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Никакой горячей воды: как правильно мыть сухофрукты и почему - лайфхак Новости Петербурга
1 горсть доломитовой муки на грядки осенью — и почва мягкая, плодородная, без лишних затрат Полезное
Как включат отопление - сразу же: раскладываю лаврушку по батареям - осенний лайфхак Новости Петербурга
В России появились покупатели жилья, которые могут остаться без квартир и денег: кто в зоне риска Полезное
Едем на Фестиваль фонтанов в Петергоф: как доехать без пробок и что нужно знать Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное