Яна Рудковская и Дима Билан: как работа над проектом повлияла на личную жизнь продюсера. История профессионального выбора

Решение о продюсировании англоязычного альбома Димы Билана стало для Яны Рудковской точкой невозврата. Разбираем ситуацию не как светский скандал, а как пример столкновения бизнес-амбиций, личных отношений и управленческих рисков в продюсерской деятельности.