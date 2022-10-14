Подлость сильно навредила телеведущей.
Телеведущий сходил в гости на съемки программы «Секрет на миллион».
Телеведущий наехал на режиссера и его творчество.
Близкий друг телеведущей пролил свет на ситуацию.
Эксперт оценил шансы певицы вновь выйти в топ.
Журналист сожалеет, что артистка пустила творчество под откос.
Лера Кудрявцева возвращается на экраны вместе со своим «Секретом на миллион».
Бывший ведущий вокального конкурса оказался очень тонким стратегом.
Золотой тенор России завоевал расположение острого на язык журналиста.
Давняя история прочно засела в голове известного журналиста.
Колумнист Отар Кушанашвили раскритиковал восходящую звезду витиеватыми метафорами.
Ведущий считает, что не каждый выдержит то, с чем сталкивается экс-прима в своей жизни.
Балерина ответила честно на волнующий всех ее поклонников вопрос.
В январе опальная прима Большого театра попала на все федеральные каналы из-за скандала в Шереметьево.
Бывшая прима балета Большого театра объяснила, для чего публикует откровенные фотографии.
Балерина никогда не скрывала, что является пределом мечтаний мужчин всех возрастов.
Экс-балерина объединилась с Отаром Кушанашвили, чтобы задать хейтерам.
Балерина решилась на очередной откровенный разговор.
Личная жизнь бывшей балерины уже обросла слухами, мифами и легендами.
Балерина возмутилась, что народ не оценил съемки очередного шедевра в ее доме.