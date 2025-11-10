Городовой / Город / Деньги за «слепую» грубость: Кушанашвили получал гонорар за оскорбления звёзд, не зная даже, кто зайдёт в студию
Опубликовано: 10 ноября 2025 20:30
Global Look Press / Edgar Breshchanov

Он отметил, что у не было личной неприязни к звездам.

Отар Кушанашвили, известный журналист и продюсер, рассказал в программе «Ностальжи» о том, что ему платили за то, чтобы он высказывал резкие суждения о знаменитостях в эфире.

По признанию Кушанашвили, этот род деятельности не имел отношения к журналистике в её классическом понимании.

Он отметил, что заранее не знал, кто станет целью его высказываний.

В передаче Кушанашвили подчеркнул:

«Мне платили деньги… Я не знал даже, кто придет. Я не имел ничего против несчастного Валерия Леонтьева»,

— добавив, что сам не испытывал личной неприязни к артистам, о которых говорил.

В эфире он вспомнил, что однажды, шутя о Валерии Леонтьеве, высказался о возрасте и внешности певца, заявив, что артист «в свои 177 лет не помнит, кто он такой» и «не узнаёт себя в зеркале».

Ведущий программы и комик Роман Косицын заметил, что Кушанашвили сейчас «занимается оскорблением всех бесплатно», на что гость передачи отреагировал смехом.

Ранее Катя Лель обратилась в суд, предъявив Кушанашвили иск после его высказываний.

Автор:
Юлия Аликова
Город
