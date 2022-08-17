Девочка получила массу поздравлений, как от звезд, так и от поклонников отца.
Знаменитый стилист до недавнего времени не испытывал подобного страха.
После скандального интервью ментальное состояние певицы снова вызывает опасения.
Карьеру певицы загубил бывший возлюбленный и продюсер.
Пользователи Интернета высмеяли экстрасенсорные способности исполнительницы
Он объяснил, почему не пришел в «красную зону» по приглашению медиков
Певица теряет связь с реальностью.
Певица Катя Лель шокировала неожиданным признанием: оказалось, что артистка встречалась с инопланетянами. Контакт отразился на здоровье звезды — она лишилась трех зубов.
Поклонники не оценили новый образ певицы.
Продюсер пообещал поделиться секретом стремительного похудения.
Новый образ фанаты увидели в ролике, опубликованном в Instagram.
Многодетная мать объяснила, почему не хочет раньше времени показывать наследника поклонникам.
Пародистка объяснила, почему молчала об этом три дня.
Отточенные движения у шеста помогли режиссёру накопить на «Москвич».
Певица уверена, что Земля находится на грани скачка в пятое измерение.
Мила Йовович рассказала, как растет ее младшая дочь.
То, что она попадет под нож хирурга, артистка знала заранее.
Год назад у певицы родился долгожданный первенец.
Автор лучшего ролика сможет получить звёздный приз.
Впрочем, угрозы знаменитостям – дело, увы, обычное