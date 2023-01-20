Иван Ургант

Звезды готовятся примерить новое амплуа.
Уже совсем не тот кроха из шоу Урганта.
Все указывает именно на него.
Шоумен нечасто балует поклонников объяснениями.
Новогодняя комедия получится совсем иной.
Певица не грустит без супруга.
Звезда не поскупилась на колкости.
Голливудский актер стал ближе к молодежным трендам.
Фанаты гадают, в чем именно мог когда-то щеголять ведущий.
Шоумен выбрал нестандартный способ вернуться в Сеть.
Покинувший телевидение шоумен совершенно не доедает последний кусок хлеба.
На днях телеведущего заметили на частной вечеринке в Санкт-Петербурге.
Сбежавшие артисты нажили себе проблемы в стране, где прилично зарабатывали.
Пропавшая с экранов телевизоров знаменитость перешла на частное обслуживание.
Ведущий шоу «Вечерний Ургант» на днях выступил на корпоративе бизнесмена Виктора Шкуренко.
Телеведущий старается не афишировать свои заработки на частных мероприятиях.
Шесть лет агентство элитной недвижимости приносило артисту колоссальный доход.
Ведущий программы «Привет, Андрей!» стал терять популярность среди россиян.
Телеведущий с конца февраля не выходил в эфир Первого канала.
Ведущий признался, что входил в четверку лидеров канала по размерам оплаты труда.