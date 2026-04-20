Где похоронен актер Андрей Краско?

Андрей Иванович Краско, известный российский актёр театра и кино, похоронен на Комаровском поселковом кладбище в Санкт-Петербурге. Это место расположено в Курортном районе, в посёлке Комарово, по адресу: Озёрная улица, 52А.

Особенности места захоронения

Комаровское кладбище — историческое место, где покоятся многие выдающиеся личности. Рядом с могилой Андрея Краско находятся захоронения поэтессы Анны Ахматовой, учёного Жореса Алфёрова и нейрофизиолога Натальи Бехтеревой.

Могила актёра представляет собой мемориал с глубоким символическим смыслом. На чёрном мраморном памятнике высечен портрет Андрея Краско. Рядом с ним изображены театральные маски — трагедии и комедии, а внизу вьётся кинолента. Такой выбор символов не случаен: жизнь актёра была тесно связана с кино, а его творчество сочетало в себе и драматические, и комедийные грани.

У могилы также установлены гранитные скамейки и стол, что создаёт пространство для посещения и воспоминания об актёре.

Обстоятельства смерти

Андрей Краско скончался 4 июля 2006 года в возрасте 48 лет во время съёмок фильма «Ликвидация» в Овидиополе (Одесская область, Украина). У актёра случился сердечный приступ. По словам режиссёра Сергея Урсуляка, приступ был вызван попыткой вывода актёра из состояния продолжительной алкогольной интоксикации.

Похороны прошли 7 июля 2006 года. На них, по некоторым оценкам, пришло пол-Петербурга. Среди присутствующих были Иван Ургант, Константин Хабенский и Михаил Пореченков.

