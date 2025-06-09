Без Урганта, но с рэперами и певицами: кто в 2025-м выступит на «Алых парусах»

28 июня в Санкт-Петербурге состоится один из самых зрелищных и долгожданных праздников лета — «Алые паруса». Торжество, посвящённое выпускникам школ, вновь объединит десятки тысяч людей на Дворцовой площади и набережных Невы.

Концерт начнётся в 20:00 и продлится до четырёх утра, однако главный вопрос для многих остаётся прежним — кто выйдет на сцену?

Официальный список артистов пока держится в секрете. Организаторы, как и в прошлые годы, обещают раскрыть все карты за неделю до праздника. Но если ориентироваться на прошлогоднюю программу, можно ожидать появление звёзд российской поп- и инди-сцены, а также рэперов, не оказавшихся в скандалах.

В 2024 году, например, выпускников поздравляли Алсу, Люся Чеботина, Iowa, Ваня Дмитриенко и рэпер Мот. Не обошлось без харизматичных ведущих — Иды Галич и Мити Хрусталёва. Кого точно не будет, так это Ивана Урганта, который годами вел мероприятие, но с 2022 года был снят с должности.

Поздравление президента и губернатора города традиционно прозвучит около 22:00, а в 0:30 начнётся главное — световое шоу и появление брига с алыми парусами под залпы салюта.

Попасть на концерт на Дворцовой площади можно только по приглашениям — выпускникам школ выдают по два билета: для себя и спутника. Для остальных остаётся прямая трансляция на Пятом канале или наблюдение с ресторанов и панорамных точек.

Лучшие виды — с крыши отеля «Санкт-Петербург», ресторанов «Volga-Volga» и «Беринг». А тем, кто хочет увидеть репетицию шоу, стоит выбрать вечер 27 июня: в этот день бриг «Россия» пройдёт по Неве в полном облачении, но без салюта.