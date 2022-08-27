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Участник скандальной телестройки уверен, что звездам выгодно иметь знакомство с тиктокером
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Финалист проекта «Фабрика звезд-6» не удержался и ответил на высказывание продюсера в комментариях
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