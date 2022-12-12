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Шоу "Вечерний Ургант"

Общество
«Путин» заговорил на итальянском языке в эфире новогоднего «Вечернего Урганта»
Цифровой клон президента России Владимира Путина, воссозданный при помощи нейросетей, поздравил граждан Италии с Новым годом на итальянском языке в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
03 янв 2022 10:49
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