Уже совсем не тот кроха из шоу Урганта.
Журналистка недовольна кадровой заменой в популярном шоу.
Ведущий шоу «Вечерний Ургант» на днях выступил на корпоративе бизнесмена Виктора Шкуренко.
Слухи о романе ведущей шоу «Мужское/женское» и эстрадного артиста возникли после громкого развода Лепса.
Подробности журналист не знает.
Певец усомнился в таланте телеведущего.
Ведущая объявила об этом у себя в «телеге».
Судьба «Вечернего Урганта» так и не прояснилась.
Одной из первых, кто сообщил о закрытии шоу, стала Ксения Собчак.
Программа может больше не выйти в эфир.
Компанию ведущему составили его бессменные коллеги по шоу.
Развлекательные передачи на Первом не выходят больше месяца.
Тревожные слухи могут оказаться правдой.
Певец посмеялся над своей «особенностью».
Цифровой клон президента России Владимира Путина, воссозданный при помощи нейросетей, поздравил граждан Италии с Новым годом на итальянском языке в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
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По ее словам, маленькая тайна не вскрылась
Некоторые поклонники начали беспокоиться, что больше никогда не увидят любимую передачу