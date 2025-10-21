Дача, которая притягивает знаменитостей: что будет с дачей Фаберже в Левашово

Сегодня, проходя мимо дачи, сложно представить, что здесь когда-то стоял настоящий дворец с уникальными сокровищами.

В живописной местности Осиновая Роща недалеко от Санкт-Петербурга стоит дача, о которой мало кто знает.

Это — семейное имение ювелирной династии Фаберже, построенное в начале XX века, которое часто называют "малым Эрмитажем".

Однако сейчас от былой славы остались лишь руины и множество легенд.

Как возникла дача

В 1901-1902 годах по проекту архитектора Карла Шмидта был возведён дом в стиле английского коттеджа. В 1907 году знаменитый ювелир Карл Фаберже подарил эту усадьбу своему сыну Агафону.

Тот не остановился на достигнутом и в 1908 году пригласил художника Ивана Гальнбека, который перестроил дачу, придав ей черты стиля модерн с характерными изгибами и большими окнами.

К дому прилагался большой парк с прудом и фонтаном — весь комплекс был похож на укромный дворец, сообщает сайт Прогулки по Петербургу.

Музей драгоценностей и редкостей

Внутри дачи Агафон Фаберже собирал настоящие сокровища: драгоценные камни, а также коллекцию почтовых марок, насчитывающую более 300 тысяч экземпляров, пишет Петербург Центр.

Многочисленные антикварные предметы — старинная мебель, ковры, фарфор и гравюры — придавали этому месту дух настоящего музея. За это дачу и прозвали "малым Эрмитажем", в честь знаменитого музея Петербурга.​

Тайна сочетания дачи и клада

Своеобразной легендой вокруг дачи стали рассказы о кладе, якобы спрятанном в стенах здания. В 1919 году там обнаружили изолированную комнату с кладом, где были драгоценности и медали.

Куда пропали эти ценности — остается загадкой, но ходят слухи, что они попали в сокровищницу советских властей, пишет телеканал Санкт-Петербург.

Позже в 1990-х в одном из московских домов нашли жестяную коробку с драгоценностями Фаберже, которую прятали в стене — возможно, это часть утерянного клада.​

Судьба дачи

После революции дача была разграблена, а в советское время здание использовалось как дом отдыха НКВД, затем госпиталь во время войны, а после — детский сад.

Сегодня дом находится в плачевном состоянии, пользоваться им нельзя — стены разрушаются, парк пришел в запустение.

Тем не менее с 2001 года усадьба имеет статус федерального памятника, а в 2025 году был объявлен аукцион на ее продажу с целью реставрации и восстановления.​ И ей заинтересовалась продюсер Яна Рудковская.