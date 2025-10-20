Городовой / Общество / По каким направлениям будут настоящие «горячие» туры: оператор раскрыл самые дешевые места октября-ноября
По каким направлениям будут настоящие «горячие» туры: оператор раскрыл самые дешевые места октября-ноября

Опубликовано: 20 октября 2025 07:30
По каким направлениям будут настоящие «горячие» туры: оператор раскрыл самые дешевые места октября-ноября
Фото: Городовой.ру

Реально сэкономите на путевке за границу.

Петербуржцы все чаще охотятся за последними горящими турами осени. Учредитель оператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», куда сейчас реально улететь по «вкусным» ценам.

По словам Ансталь, самые выгодные предложения появляются там, где сезон подходит к концу:

«Первое — это Турция. Сейчас можно поймать очень хорошие цены. Также снижаются цены по Египту. Если рассматривать стыковочные рейсы, то можно найти отличные варианты по Таиланду. Во Вьетнаме, особенно в Нячанге, цены тоже падают — можно найти горячие туры даже на Фантьет и Фукуок».

Эксперт отмечает, что и по России есть выгодные направления:

«Сочи — в первую очередь. Сезон заканчивается, туроператоры распродают остатки, поэтому цены минимальные. Также можно посмотреть Абхазию — сейчас туры туда идут по действительно лояльным ценам».

Таким образом, осенью 2025-го экономные направления остаются прежними: Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам и юг России — идеальные варианты для тех, кто хочет солнце и море без ударов по кошельку.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
