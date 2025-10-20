По каким направлениям будут настоящие «горячие» туры: оператор раскрыл самые дешевые места октября-ноября

Петербуржцы все чаще охотятся за последними горящими турами осени. Учредитель оператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», куда сейчас реально улететь по «вкусным» ценам.

По словам Ансталь, самые выгодные предложения появляются там, где сезон подходит к концу:

«Первое — это Турция. Сейчас можно поймать очень хорошие цены. Также снижаются цены по Египту. Если рассматривать стыковочные рейсы, то можно найти отличные варианты по Таиланду. Во Вьетнаме, особенно в Нячанге, цены тоже падают — можно найти горячие туры даже на Фантьет и Фукуок».