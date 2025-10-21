Субстрат из сточных вод и опилок: как отходы превращаются в карельский лес

В Санкт-Петербурге сделан прорыв сразу в двух важных направлениях науки: экологии и медицине.
Учёные разработали две уникальные технологии — смесь для восстановления лесов и нейросеть для ранней диагностики рака поджелудочной железы.
Новая смесь для восстановления лесов
Специалисты из Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства создали особую смесь, которая помогает оживить леса на «мертвых» землях, таких как бывшие карьеры.
Суть в том, что на таких разрушенных территориях укладывают слой плодородного грунта, сделанного из осадков сточных вод, древесных опилок и других промышленных и коммунальных отходов.
Этот субстрат служит хорошей питательной средой для молодых деревьев — сосны и ели, пишет ТАСС.
В Республике Карелия уже проверили технологию на практике: на созданных грядках деревья быстро приживаются и растут. Такая смесь позволяет вернуть лес в места, где он давно исчез.
Нейросеть для ранней диагностики рака
А в Петербургском электротехническом университете «ЛЭТИ» совместно с НМИЦ хирургии им. Вишневского создали нейросеть, которая помогает выявлять рак поджелудочной железы на ранних стадиях.
Эта модель анализирует компьютерные томограммы брюшной полости, автоматически выявляя поражения и сегментируя ткани железы с точностью 92,55%.