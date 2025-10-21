Городовой / Общество / Субстрат из сточных вод и опилок: как отходы превращаются в карельский лес
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Когда голод не главный враг: что сделали ученые блокадного Ленинграда, чтобы спасти город от цинги Город
Загадка исчезнувшей усадьбы в Петербурге: место, где искусство встречалось с природой в эпоху роскошных праздников Город
«Стоило бы открыть то, что уже закрыли»: какие станции метро уходят на ремонт в петербургском метро в 2026 году Город
Первый планетарий в мире внутри гигантского шара — невероятная история из Петербурга Город
В Мурино открылся портал в ад и петербуржцы вспомнили все проблемы за последние недели: и метро, и парковки, и коммуникации Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

Субстрат из сточных вод и опилок: как отходы превращаются в карельский лес

Опубликовано: 21 октября 2025 17:00
Лес в Карелии
Субстрат из сточных вод и опилок: как отходы превращаются в карельский лес
Global Look Press / Serguei Fomine

Восстановление лесов важно для экологии, климата и здоровья планеты.

В Санкт-Петербурге сделан прорыв сразу в двух важных направлениях науки: экологии и медицине.

Учёные разработали две уникальные технологии — смесь для восстановления лесов и нейросеть для ранней диагностики рака поджелудочной железы.

Новая смесь для восстановления лесов

Специалисты из Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства создали особую смесь, которая помогает оживить леса на «мертвых» землях, таких как бывшие карьеры.

Суть в том, что на таких разрушенных территориях укладывают слой плодородного грунта, сделанного из осадков сточных вод, древесных опилок и других промышленных и коммунальных отходов.

Этот субстрат служит хорошей питательной средой для молодых деревьев — сосны и ели, пишет ТАСС.

В Республике Карелия уже проверили технологию на практике: на созданных грядках деревья быстро приживаются и растут. Такая смесь позволяет вернуть лес в места, где он давно исчез.

Нейросеть для ранней диагностики рака

А в Петербургском электротехническом университете «ЛЭТИ» совместно с НМИЦ хирургии им. Вишневского создали нейросеть, которая помогает выявлять рак поджелудочной железы на ранних стадиях.

Эта модель анализирует компьютерные томограммы брюшной полости, автоматически выявляя поражения и сегментируя ткани железы с точностью 92,55%.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще