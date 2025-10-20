«Специально могли сбить»: финалистка «Битвы экстрасенсов» заступилась за Олега Шепса на фоне скандала

На «Битве экстрасенсов» больше не различают живых и мёртвых. Мария Выблова пришла на проект разобраться с «призраками» в наследственном доме. Олег Шепс, по его словам, «почувствовал» душу её покойного отца, а потом оказалось, что мужчина жив.

А теперь внимание: всё, что экстрасенс «сказал», Мария обсуждала с сестрой в перерыве съёмок, не снимая микрофон.

После скандала «Городовой» обратился к финалисту первого сезона Дарье Мироновой. Ясновидящая защитила коллегу, объяснив нюансы, которые не понять обычным смертным.

«Ситуация на битве не первая, когда люди путают мёртвых и живых. Но для битвы это критерий профессиональной силы эзотерика. Олег Шепс вообще не верит в призраков, и поэтому для него любое поле информации — это призрак. Он мог перепутать поле мёртвого и живого. Плюс его специально могли сбить соперники, наложив морок».

То есть, если экстрасенс видит живого — виноваты оппоненты. Дарья при этом отвечает, что во время ее участия в шоу микрофонов и вовсе не было. Скоро она сама вернется в шоу и проверит себя на прочность.