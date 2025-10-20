Молчаливые хранители Стрелки: кто же на самом деле сидит у Ростральных колонн

Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова — один из самых узнаваемых символов Петербурга. Однако мало кто знает, что "боги" у их подножия вовсе не боги.

"У подножия Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова сидят вовсе не боги, а аллегорические скульптуры", — поделился с "Городовым" Михаил Переходцев, сопровождающий в турах, ведущий и разработчик мероприятий для туристов в компании Trip for students.

Четыре великие реки

Наиболее распространённая трактовка гласит, что эти фигуры олицетворяют четыре великие русские реки. "У северной колонны, обращённой к Биржевому мосту, — Волга и Днепр. У южной, выходящей к Большой Неве, — Нева и Волхов", — уточняет эксперт.

"Скульптуры выполнены в виде мощных сидящих фигур, часто с атрибутами, характерными для рек — веслами или сосудами, из которых вытекает вода. Они символизируют могущество, торговлю и судоходство на этих важнейших водных артериях России".

Колонны-маяки

Мало кто знает, что до конца XIX века стрелка Васильевского острова была действующим морским портом.

"Ростральные колонны служили маяками", — напоминает Михаил Переходцев.

И хотя их огни давно утратили практическое значение, традиция осталась: колонны зажигаются в особые дни — во время праздника "Алые паруса" или 27 января, в день снятия блокады Ленинграда.

Символ Петербурга

Сегодня Ростральные колонны воспринимаются как величественное украшение города, но в их основе — история торговли, водных путей и морской славы. Аллегорические фигуры у подножия и сами колонны по-прежнему хранят дух Петербурга — города, где реки и море всегда играли главную роль.