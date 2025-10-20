Камень, который старше динозавров: как мрамор Ковадъярви обеспечит Исаакию «максимальную историчность»

Новости по теме

От изумрудной патины до газовых светильников ангелов: как Монферан увековечил себя на стенах Исаакиевского собора

Три этапа сватовства и платков: почему ижорские невесты Ленобласти сбривали волосы

Он родился летом 1819-го: что предсказали звёзды Исаакиевскому собору

«Посторонним вход воспрещен, кроме богатых инвесторов и экзорцистов»: Яна Рудковская рассказала о реставрации дачи Фаберже под Петербургом

Модерн, семейные легенды и реставрация: как дом на улице Марата стал музеем с секретами

