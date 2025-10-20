Городовой / Общество / Камень, который старше динозавров: как мрамор Ковадъярви обеспечит Исаакию «максимальную историчность»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шапель: тайны 800-метрового хода и возрождение готической мечты в Царском Селе Общество
«Гномов что-ли измеряли»: петербуржцев удивили данные статистики о среднестатистическом россиянине Общество
Фляки, стерлядь и дрозды: что на самом деле скрывалось за кулинарной роскошью «Грибоедова» из «Мастера и Маргариты» Общество
«Какая мне разница, по закону меня грабят или нет»: петербуржцев ошарашили новыми поборами после парковок Город
Эхо прошлого в подземке: какие названия станций метро до сих пор напоминают об СССР Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Достопримечательности Туризм
Категории
Общество Спорт

Камень, который старше динозавров: как мрамор Ковадъярви обеспечит Исаакию «максимальную историчность»

Опубликовано: 20 октября 2025 21:00
Ковадъярви, Исаакиевский собор
Камень, который старше динозавров: как мрамор Ковадъярви обеспечит Исаакию «максимальную историчность»
Городовой ру

Карелия вновь пришла на помощь, предложив мрамор Ковадъярви.

В Санкт-Петербурге планируется капитальный ремонт Исаакиевского собора. Артур Парфенчиков, руководитель Карелии, рассказал о применении карельского мрамора в процессе восстановления.

Кастинг для камня

Группа специалистов из Северной столицы посетила карьеры Ковадъярви. Целью поездки был поиск породы, которая гармонично дополнит архитектурный стиль храма.

Данный мрамор имеет возраст, превышающий период существования динозавров, отличается неповторимым узором и цветовой гаммой, соответствующей требованиям реставраторов.

Что дальше?

Скоро в Исаакиевском соборе приступят ко второму этапу реставрации, первый уже заканчивается.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще