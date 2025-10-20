Камень, который старше динозавров: как мрамор Ковадъярви обеспечит Исаакию «максимальную историчность»

В Санкт-Петербурге планируется капитальный ремонт Исаакиевского собора. Артур Парфенчиков, руководитель Карелии, рассказал о применении карельского мрамора в процессе восстановления.
Кастинг для камня
Группа специалистов из Северной столицы посетила карьеры Ковадъярви. Целью поездки был поиск породы, которая гармонично дополнит архитектурный стиль храма.
Данный мрамор имеет возраст, превышающий период существования динозавров, отличается неповторимым узором и цветовой гаммой, соответствующей требованиям реставраторов.
Что дальше?
Скоро в Исаакиевском соборе приступят ко второму этапу реставрации, первый уже заканчивается.