Усадьба Софьи Строгановой: как рождалась русская просвещённая провинция
Усадьба Софьи Строгановой: как рождалась русская просвещённая провинция

Опубликовано: 20 октября 2025 19:15
Марьино
Городовой ру

Здесь крестьяне становились учениками, а хозяйка — наставницей нового уклада.

Всего час езды от Петербурга — и за окнами мелькают пейзажи, будто сошедшие с акварели начала XIX века. На берегу пруда стоит Марьино — бывшее имение Строгановых и Голицыных, одно из тех мест, где история не кончилась, а просто изменила форму.

Дом, где учили землю и людей

Здесь графиня Софья Строганова, одна из самых образованных женщин своего времени, открыла земледельческую школу и отправляла крепостных учиться в Европу.

Парк разбивали по английской моде, строили павильоны, ферму, оранжереи. Марьино было не только домом, но и идеей — усадьбой, где соединялись труд, красота и просвещение.

От запустения к возвращению

После революции здесь сменились музеи, институты и детские дома. К началу XXI века усадьба стояла почти в руинах. В 2008 году Марьино вновь стало частным владением — редкий случай в современной России.

Сегодня здесь проходят выставки, праздники, концерты, а в парке можно прокатиться в старинной карете или посадить именное дерево.

Елизавета Астахова
