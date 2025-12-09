Где лечили царский двор: здание придворной аптеки до сих пор стоит на Миллионной

Первая придворная аптека в Петербурге появилась в 1704 году — в Петропавловской крепости. Позже вместе с Аптекарским приказом её перевели ближе к центру молодой столицы: сначала на участок у современных Миллионной и Аптекарского переулка, затем — к Греческой слободе.
Работой ведомства руководил Иоганн Блюментрост — один из самых влиятельных врачей петровской эпохи. Выбор места для аптеки был не случаен: братья Блюментросты жили неподалёку, что позволяло держать учреждение под личным контролем.
Дом аптекаря, два пожара и проект Кваренги
В 1722 году на участке аптекаря Леекенса архитектор Доменико Трезини построил каменное здание Главной сухопутной аптеки. Переулок рядом получил характерное название — Аптекарский.
Но зданию не повезло: первый пожар уничтожил его в 1735 году, восстановление — в 1737-м. К концу XVIII века постройка окончательно обветшала, и в 1789 году на её месте началось строительство нового корпуса по проекту Джакомо Кваренги.
В 1796 году появилось здание, которое мы видим сегодня: строгий классицизм, коринфские полуколонны, фронтоны, продуманная композиция фасадов на Миллионную и Аптекарский переулок.
Когда аптека стала домом для офицеров
В 1839 году учреждение переехало на Невский проспект, а бывшее аптечное здание передали Павловскому полку. Внутри устроили квартиры офицеров — в стенах, где когда-то хранили редкие лекарства и китайскую фарфоровую посуду, будни теперь были совсем иными.
После революции дом менял функции несколько раз. В XXI веке он стал жилым и нежилым объектом, а попытки приспособить чердаки под мансарды вызвали протесты градозащитников.
Сегодня — часть Миллионной, которую редко читают правильно
Здание сохранило облик Кваренги удивительно хорошо.
Его легко принять за очередной классический дом эпохи расцвета империи, но под фронтоном всё ещё живёт память о том, что некогда отсюда начиналась система медицинского обеспечения столичного двора.