Возможности для социального роста в Петербурге XVIII века: мог ли «маленький человек» выбиться в люди?

Для наиболее предприимчивых и талантливых выходцев из низов существовало несколько путей наверх.
Первый — через ремесло: одарённый мастер мог, скопив денег, открыть собственную мастерскую, вступить в купеческую гильдию и даже получить потомственное почётное гражданство.
Второй путь — через государственную службу низшего звена: грамотный канцелярист мог дослужиться до обер-офицерского чина, дававшего личное дворянство.
Третий — через армейскую службу: отличившийся солдат мог получить унтер-офицерский чин, а его дети уже имели шанс поступить в военные училища.
Реальные истории такого восхождения были редки, но они существовали и становились городскими легендами.
Более распространённым был скромный успех — переход из разряда работных людей в цеховые ремесленники, или из солдатских детей в мелкие чиновники.
Петербургская бюрократия, постоянно растущая, создавала тысячи низших должностей, которые нужно было кем-то заполнять. Важную роль играла грамотность: умение читать и писать сразу выделяло человека из массы.
Однако «стеклянный потолок» был жёстким: переход в высшее дворянство оставался почти невозможным.
Тем не менее, сама возможность улучшить свою участь, пусть на одну ступеньку, делала Петербург магнитом для тысяч амбициозных людей из провинции, готовых терпеть лишения ради шанса на лучшую жизнь для себя и своих детей.
Это порождало особую психологию петербургского «простолюдина» — не смиренного страдальца, а прагматичного борца за своё место под солнцем.