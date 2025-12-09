Одно нажатие — и уголовное дело: адвокат объяснил, как обычные лайки и репосты доводят до статьи

Эксперт рекомендовал пользователям проверить свои аккаунты, чтобы обратить внимание на содержимое старых записей и публикаций за последние годы.

В некоторых ситуациях активность пользователя в социальных сетях, такая как одобрение публикации, её комментирование, добавление в сохранённое или пересылка, может стать основанием для привлечения к ответственности за нарушение закона.

На этом акцентировал внимание Альберт Халеян, специализирующийся на уголовном праве и выполняющий обязанности медиатора при Московской торгово-промышленной палате.

В интервью с «Газетой.Ru» он подчеркнул: даже обычный аккаунт в открытом доступе уже считается публичной площадкой для распространения информации.

По его словам, поводом для возбуждения уголовного дела чаще всего служат публичные призывы к экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ), оправдание терроризма или подстрекательство к нему (статья 205.2 УК РФ), призывы к массовым беспорядкам (статья 212 УК РФ), высказывания, оскорбляющие представителей власти или государственные органы (статья 319 и статья 280.1 УК РФ), оскорбление чувств верующих (статья 148 УК РФ), а также распространение заведомо ложных сведений о Вооружённых силах страны (статья 207.3 УК РФ).

Как уточнил юрист, добавление записи с призывом к насилию или поддержкой так называемых «борцов за свободу» расценивается как распространение, а не простое цитирование.

Поэтому личное знакомство с автором публикации или отсутствие злого умысла не освобождают от ответственности.

Даже если одобренный или пересланный материал ещё не числился на момент действия в официальных списках экстремистских материалов, следствие может посчитать, что пользователь понимал содержимое.

Если запрещённая информация станет официально признанной после совершения действий — например, репоста или сохранения — уже это может представлять угрозу.

— Если следствие решит, что вы понимали характер записи, вопрос о возбуждении дела все равно встанет. А после внесения в список даже хранение у себя — уже риск,

— подчеркнул Альберт Халеян.

Он отметил, что многие случаи начинаются с незначительных поводов. Например, лайк под постом, где знакомый нелицеприятно отзывается о властях, пересланное «расследование» с одобрительным комментарием или видео с эмблемой запрещённой организации, добавленное в сохранённые.

В связи с этим эксперт рекомендует периодически просматривать свои профили, обращая внимание не только на недавние записи, но и на публикации прошлых лет.

Всё, что может показаться сомнительным или вызвать вопросы у контролирующих органов, стоит без сожаления удалить. Такой подход снижает риски возникновения претензий со стороны правоохранительных органов.