«Храм финансов»: почему неприметный петербургский музей вызывает неподдельный восторг, как у туристов, так и горожан

Туда можно попасть бесплатно, но по записи.

В центре Санкт-Петербурга, на набережной реки Фонтанки, дом 70-72, располагается один из самых малоизвестных и недооцененных музеев города — Музей Банка России.

Его трудно обнаружить случайно, ведь проход сюда закрыт для обычных людей: посещение возможно только по предварительной записи, в строго определенные дни и с ограничением числа участников в группе.

Этот факт лишь добавляет загадочности экспозиции, посвященной двухвековой истории главного финансового института страны.

Две сотни лет столичных финансов

На протяжении двух столетий Санкт-Петербург был столицей, и именно здесь закладывались основы российской банковской системы, здесь же был основан Государственный банк.

Экспозиция Музея Северо-Западного ГУ Банка России разворачивается в интерьерах бывшего операционного зала — пространства, где когда-то вершились судьбы миллионов.

Здесь представлены уникальные архивные документы, а также монеты и банкноты, ставшие свидетелями смены эпох.

Коллекция музея впечатляет масштабами: всего в ней насчитывается около 22 тысяч экспонатов. Это не только нумизматические редкости, но и подлинная мебель, техника и документы.

Маршрут осмотра занимает внушительные 2 километра, а высота самого зала — от пола до потолка — достигает 22 метров, создавая ощущение монументальности. Самая древняя монета в коллекции — денга XIV века.

Сокровища, пережившие века

Среди наиболее ценных артефактов, представленных публике, можно выделить подлинные исторические свидетельства:

Серебряный талер 1641 года, известный в России как «ефимок». Название это происходит от европейских талеров, чеканившихся в городе Иоахимсталь, и которые активно использовались в торговле, служа даже металлом для чеканки русских серебряных монет.

Конспекты лекций Сергея Юльевича Витте: Подлинные записи, которые выдающийся министр финансов читал великому князю Михаилу Александровичу — тому самому, в пользу которого отрекся от престола Николай II.

Денежный (кассовый) сундук конца XIX — начала XX века, служивший для хранения наличности.

Весы механические 1920-х годов, свидетельствующие о начале новой экономической эпохи.

Архитектура как часть экспозиции

Само здание, в котором расположен музей — центральный корпус банковского комплекса на Фонтанке, построенный в 1915 году, — заслуживает отдельного внимания.

Эскизный проект Д.М. Иофана и С.С. Серафимова, отмеченный на конкурсе Императорского общества архитекторов в 1911 году, был реализован гражданским инженером С.С. Корвиным-Круковским при участии В.П. Цейдлера и Л.Н. Бенуа.

Исторический операционный зал, где расположена экспозиция, переносит посетителей в дореволюционную эпоху.

“Большие арочные окна, два ряда колонн, пилястры и изящная лепнина на потолке” создают атмосферу финансового кипения прошлого.

Замечательная деталь: массивные колонны, украшающие зал, выполняли двойную функцию — они служили вентиляционными шахтами, подавая воздух вниз, в железобетонную кладовую с караульными помещениями и бронированными дверями.

Аутентичность усиливается благодаря старинной мебели, канцелярским принадлежностям и форменной одежде служащих. Центром экспозиции является воссозданный интерьер кабинета управляющего Государственным банком начала XX века.

Отзывы посетителей: Храм финансов

Несмотря на строгий порядок записи, те, кому посчастливилось попасть внутрь, оставляют восторженные отзывы.

Посетители отмечают:

“Роскошная экспозиция денежных знаков. Никогда ранее я не видела такие денежки: мелкие, мелкие, словно чешуйки золотистые”.

Других впечатлили предметы быта:

“Неподдельную улыбку у меня неосознанно вызвали счеты, ставшие моментальным телепортом в мое детство”.

Многие отмечают сакральность места:

“Храм финансов. Да будет мне простительно, но у меня возникло именно вот это ощущение — что ХРАМ”.

Это ощущение усиливается благодаря люстрам, “по стилю напоминающие паникадила в Никольском Морском соборе в Кронштадте.”

Вход в Музей Банка России — бесплатный, записаться можно на официальном сайте музея.