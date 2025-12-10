Городовой / Учеба / Екатерина II и «Северная Пальмира»: как императрица создала образ классического европейского Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Екатерина II и «Северная Пальмира»: как императрица создала образ классического европейского Петербурга

Опубликовано: 10 декабря 2025 11:38
Екатерина II и «Северная Пальмира»: как императрица создала образ классического европейского Петербурга
Екатерина II и «Северная Пальмира»: как императрица создала образ классического европейского Петербурга
Городовой ру

Царствование Екатерины Великой стало временем, когда Петербург перестал быть «большой стройкой» и обрёл законченный имперский облик.

Если Пётр I заложил градостроительную сетку, а его преемники точечно её заполняли, то Екатерина подошла к городу как к целостному произведению искусства.

Екатерина активно продолжила политику замены деревянной застройки каменной, но главное — придала городу новый масштаб и идеологическое наполнение. При ней были созданы грандиозные ансамбли, определившие лицо центра:

  • Дворцовая площадь с Зимним дворцом Растрелли,
  • стрелка Васильевского острова с Биржей и Ростральными колоннами,
  • начало Невского проспекта с величественным Казанским собором (заложенным уже при Павле I, но по проекту екатерининской эпохи).

Эти постройки утверждали идею Петербурга как «Северной Пальмиры» — города, равного по красоте и мощи древним столицам.

Екатерина осмысляла Петербург не только как административный центр, но и как культурную столицу.

При ней:

  • была основана Императорская публичная библиотека (1795),
  • начато строительство здания Академии художеств,
  • открыт Эрмитаж как публичный музей (правда, доступный поначалу лишь для элиты).
  • Город становился местом, где формировался новый тип российской элиты — просвещённой, космополитичной, ценившей искусства.

Екатерина сама задавала тон, ведя переписку с Вольтером и Дидро, покровительствуя писателям и художникам. Её правление закрепило за Петербургом статус не просто места власти, но и центра интеллектуальной жизни империи.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью