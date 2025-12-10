Екатерина II и «Северная Пальмира»: как императрица создала образ классического европейского Петербурга

Если Пётр I заложил градостроительную сетку, а его преемники точечно её заполняли, то Екатерина подошла к городу как к целостному произведению искусства.
Екатерина активно продолжила политику замены деревянной застройки каменной, но главное — придала городу новый масштаб и идеологическое наполнение. При ней были созданы грандиозные ансамбли, определившие лицо центра:
- Дворцовая площадь с Зимним дворцом Растрелли,
- стрелка Васильевского острова с Биржей и Ростральными колоннами,
- начало Невского проспекта с величественным Казанским собором (заложенным уже при Павле I, но по проекту екатерининской эпохи).
Эти постройки утверждали идею Петербурга как «Северной Пальмиры» — города, равного по красоте и мощи древним столицам.
Екатерина осмысляла Петербург не только как административный центр, но и как культурную столицу.
При ней:
- была основана Императорская публичная библиотека (1795),
- начато строительство здания Академии художеств,
- открыт Эрмитаж как публичный музей (правда, доступный поначалу лишь для элиты).
- Город становился местом, где формировался новый тип российской элиты — просвещённой, космополитичной, ценившей искусства.
Екатерина сама задавала тон, ведя переписку с Вольтером и Дидро, покровительствуя писателям и художникам. Её правление закрепило за Петербургом статус не просто места власти, но и центра интеллектуальной жизни империи.