«Просвещённый абсолютизм» Екатерины II в Петербурге: декоративное самоуправление и реальное благоустройство

Реформы Екатерины Великой повлияли на управление и быт петербуржцев.

Екатерина II, увлечённая идеями европейского Просвещения, попыталась реформировать и городское управление.

«Жалованная грамота городам» 1785 года впервые создала в России систему городского самоуправления, основанную на сословных куриях.

Купцы, ремесленники, иностранцы и «именитые граждане» получили право выбирать городского голову и голосовать по некоторым вопросам.

Однако в условиях российского самодержавия эта система оставалась декоративной: реальная власть по-прежнему принадлежала генерал-губернатору, назначаемому императрицей.

Гораздо заметнее для обычных горожан были изменения в повседневной жизни.

При Екатерине началось благоустройство города:

набережные Невы и каналов оделись в гранит,

появились первые чугунные мосты (например, Эрмитажный мостик),

было организовано регулярное освещение улиц масляными фонарями.

Для борьбы с эпидемиями, особенно страшной чумой 1771 года, были приняты первые санитарные нормы, организованы карантины.

Полиция стала более профессиональной — был создан Устав благочиния (1782), регулировавший поведение горожан в общественных местах.

Город становился более упорядоченным и безопасным, хотя социальные контрасты по-прежнему бросались в глаза: за парадными фасадами центральных проспектов продолжали ютиться трущобы и казармы.