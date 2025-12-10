«Просвещённый абсолютизм» Екатерины II в Петербурге: декоративное самоуправление и реальное благоустройство

Екатерина II, увлечённая идеями европейского Просвещения, попыталась реформировать и городское управление.
«Жалованная грамота городам» 1785 года впервые создала в России систему городского самоуправления, основанную на сословных куриях.
Купцы, ремесленники, иностранцы и «именитые граждане» получили право выбирать городского голову и голосовать по некоторым вопросам.
Однако в условиях российского самодержавия эта система оставалась декоративной: реальная власть по-прежнему принадлежала генерал-губернатору, назначаемому императрицей.
Гораздо заметнее для обычных горожан были изменения в повседневной жизни.
При Екатерине началось благоустройство города:
- набережные Невы и каналов оделись в гранит,
- появились первые чугунные мосты (например, Эрмитажный мостик),
- было организовано регулярное освещение улиц масляными фонарями.
Для борьбы с эпидемиями, особенно страшной чумой 1771 года, были приняты первые санитарные нормы, организованы карантины.
Полиция стала более профессиональной — был создан Устав благочиния (1782), регулировавший поведение горожан в общественных местах.
Город становился более упорядоченным и безопасным, хотя социальные контрасты по-прежнему бросались в глаза: за парадными фасадами центральных проспектов продолжали ютиться трущобы и казармы.