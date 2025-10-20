Шапель: тайны 800-метрового хода и возрождение готической мечты в Царском Селе

Свернув с центральной аллеи Александровского парка в Царском Селе, в лесу стоит высокая, величественная, немного таинственная готическая башня. Это Шапель.

Рассказываем о месте, полном историй, загадок и удивительных поворотов судьбы.

Рождение «Капеллы» и её сердце

«Шапель» в переводе с французского означает «капелла» или «часовня». Изначально этот необычный павильон задумывался именно как место для святыни.

Появилась Шапель в 1828 году, уже при Николае I, но идея её создания родилась ещё при его старшем брате, Александре I.

Самая удивительная часть истории Шапели связана с мраморной статуей Христа. Мать Александра I, Мария Федоровна, когда-то приобрела это великолепное творение у знаменитого скульптора Даннекера.

Статуя предназначалась для московского храма, но что-то пошло не так, и Мария Федоровна передала её сыну.

Именно для этой статуи, такой дорогой и искусно выполненной, и был построен павильон Шапель. Неудивительно, что местные жители в XIX веке прозвали её «Башней Спасителя».

Говорили, что скульптор Даннекер работал над этим образом Христа целых восемь лет, вдохновляясь снами и постоянно читая Священное Писание.

В итоге, получилась не просто скульптура, а настоящее произведение искусства, наполненное глубоким духовным смыслом, несущее особую энергетику.

Наверное, поэтому статуя пережила все бури XX века: революцию, когда в самой Шапели устроили коммуналку, и войну. Её эвакуировали, и сегодня увидеть её можно в Эрмитаже.

Искусственные руины: мода и замысел

Архитектор Адам Менелас, создавая Шапель, придал ей очень необычный вид. Это были частично разрушенные готические руины.

Одна из двух башен увенчана острой крышей, а вторая будто бы специально сломана, кажется, что она простояла так века. Башни соединяла полукруглая арка.

Окна украшали витражи на библейские сюжеты, добавляя ещё больше таинственности. В те времена, в начале XIX века, это была настоящая мода: создавать в парках искусственные руины.

Они добавляли романтики, напоминали о давно ушедших временах. Над всем этим великолепием возвышался флюгер-петушок.

Сегодня на шпиле его копия, а сам, потрепанный временем, оригинал бережно хранится в нише арки.

Подземные ходы и тайные встречи

Как и всякое готическое строение, Шапель быстро обросла легендами.

Самые захватывающие истории связаны с подземным ходом. Рассказывают, что винтовая лестница Шапели вела глубоко под землю, в тоннель шириной полтора метра.

В начале XX века служители парка спускались туда и обнаружили, что ход уходит на 20 метров в глубину, а через 800 метров он завален кембрийской глиной.

Это важная деталь, ведь такая глина не пропускает воду, а значит, подземный ход мог спокойно проходить даже под озёрами и каналами парка, не затапливаясь.

После революции эти таинственные подземелья стали убежищем для грабителей и бандитов, нападавших на посетителей парка. В 1921 году красный комиссар приказал забетонировать вход.

А ещё, по слухам, в XIX веке Шапель была местом тайных ночных собраний масонов. Хотя это и вызывает вопросы, ведь масоны были под запретом, а парк — императорский.

Интересно, что в 90-х годах XX века, уже в наше время, по тем же преданиям, здесь собирались члены запрещенной секты. А оставленные на стенах знаки — это их рук дело.

От Забвения к Возрождению

Судьба Шапели в XX веке была непростой. Во время фашистской оккупации немцы устроили здесь наблюдательный пункт ПВО. Погибли прекрасные витражи, были утрачены куранты.

После войны здание не восстанавливали, и оно постепенно превратилось в настоящие руины.

Долгое время Шапель была доступна всем желающим. Это романтичное, заброшенное место пользовалось огромной популярностью у молодежи.

В заложенном когда-то входе постоянно проделывали лазы, внутри валялись бутылки, окурки, а на стенах появились граффити.

Однако времена меняются. С 2015 года началась долгожданная реставрация. И вот сегодня павильон Шапель полностью восстановлен. Теперь это вновь «искусственные руины».