Гороскоп Лахта Центра: что звёзды говорят о самом высоком здании России

Городская вершина со своим знаком зодиака и узнаваемым характером.

Лахта Центр — не просто небоскрёб. Это здание, которое изменило линию петербургского горизонта и представление о том, каким может быть северный город.

Символ современности, технологий и инженерного риска, он словно сам просится под гороскоп — чтобы понять, какая энергия заложена в его характере.

Кто он по звёздам

Если смотреть на дату начала строительства — 30 октября 2012 года, — Лахта Центр родился под знаком Скорпиона.

Этот знак связан с трансформацией, внутренней силой и умением менять пространство вокруг.

Скорпионы не действуют напоказ. Они строят на глубине — и в этом легко узнать саму башню: за прозрачным фасадом скрыты десятки уровней, технических систем и инженерных решений, которые не видит глаз.

Что говорят звёзды

По характеру Лахта Центр — архитектурный Скорпион: собранный, решительный и немного таинственный.

Он вырос на месте промзоны, став началом обновления целого района. Он аккумулирует энергию города, притягивает взгляды и споры, и всё время вызывает ощущение, что за его спокойствием — огромная внутренняя работа.

Совпадения, в которые можно поверить

Скорпионы не боятся перемен — Лахта Центр буквально построен на них.

Им свойственна глубина — и под зданием действительно скрыта сложнейшая "подземная часть".

Они не стремятся быть любимыми, но их невозможно не замечать.

Что ему предсказывают дальше

Лахта Центр, как и его знак — Скорпион, не останавливается на достигнутом.

Вокруг башни уже развивается новый деловой район: появляются офисные и общественные здания, благоустраиваются набережные, идёт строительство второй очереди комплекса.