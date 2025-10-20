Горькая пилюля правды: как фармацевты заставляют вас переплачивать за лекарства

Два десятилетия работы в аптечной сфере позволили фармацевту Елене из Нижнего Новгорода увидеть изнанку бизнеса, который для многих ассоциируется лишь с заботой о здоровье.

За годы практики в сетевых и частных аптеках она стала свидетелем и участником множества схем, побуждающих покупателей переплачивать за лекарства и приобретать препараты, в которых нет реальной необходимости.

Об этих схемах она рассказала в интервью блогеру.

«Одно вещество — пятнадцать разных цен»: Искусство брендинга и ценообразования

«Первое, что нужно знать. Одно действующее вещество продают под десятками торговых названий по совершенно разным ценам», — объясняет Елена.

В качестве примера она приводит обезболивающее с ибупрофеном. Самый дешевый отечественный вариант стоит около 35 рублей, тогда как самый дорогой импортный аналог с «красивым названием» может обойтись в 520 рублей.

«Действующее вещество одно и то же. Дозировка одинаковая. Вспомогательные компоненты почти идентичные. Разница только в производителе и упаковке», — подчеркивает фармацевт.

Тем не менее, фармацевтам приходится предлагать более дорогие варианты.

В ход идут аргументы вроде:

«Это импортный, более качественный, лучше очищенный».

Хотя эффект, по словам фармацевта, будет одинаковым. Переплата в 485 рублей — это цена за бренд и красивую коробку. То же самое касается парацетамола: отечественный вариант стоит 12 рублей, импортный — 340 рублей.

«Я давно покупаю только по действующему веществу. Смотрю состав, а не на красивое название», — делится своим лайфхаком Елена.

«Как нас заставляют впаривать дорогое»: Система планов и процентов

«Почему фармацевт всегда предлагает самое дорогое?» — этот вопрос волнует многих.

Система аптечного бизнеса построена на выполнении планов продаж.

«У каждой аптеки план продаж. Месячный план по выручке. Не выполнил — лишили премии. Не выполнил три месяца — увольнение», — объясняет Елена.

Более того, существует список препаратов, которые нужно продавать в приоритетном порядке — это самые дорогие.

«Производители платят аптечным сетям за продвижение своих брендов. Фармацевт получает процент с продажи приоритетных позиций. Продал дорогой — получил бонус к зарплате», — раскрывает детали системы Елена.

«Человек приходит, спрашивает что-то недорогое от простуды. Я могу предложить простой вариант за 80 рублей. Или дорогой комплекс за 650 рублей», — описывает ситуацию фармацевт.

Это лишь малая часть схем, которые ежедневно применяются в аптеках, оставляя покупателей с пустыми кошельками и порой ненужными лекарствами.

«Пустышки» с наценкой 800%: Правда о БАДах

«БАДы — это не лекарства. Они не проходят клинические испытания как лекарства. Их эффективность не доказана. Но БАДы — золотая жила для аптек. Наценка огромная. План продаж по БАДам жесткий», — утверждает Елена.

Фармацевт обязан «впаривать» их каждому покупателю.

«Приходит человек за лекарством от давления. Фармацевт к лекарству обязательно предложит БАД “для поддержки сердца”. Стоит 800-1200 рублей. Эффекта ноль. Но план нужно выполнять».

То же касается витаминов: к ним могут добавить БАД «для иммунитета», «для энергии», «для печени», увеличивая чек с 200 до 2000 рублей.

«Подделки на полках»: Как отличить оригинал?

«Теперь страшная тема. В аптеках встречаются подделки», — предупреждает Елена.

Чаще всего подделывают дорогие импортные препараты.

«Смотрите на упаковку. У оригинала упаковка качественная, четкая печать, ровный шрифт. У подделки упаковка может быть смазанная, шрифт кривой, цвета блеклые. Проверяйте голограммы и защитные элементы на упаковке. Оригинал всегда имеет степени защиты».

Также стоит обратить внимание на срок годности:

«Если цифры нечеткие, стерлись, напечатаны криво — это подозрительно».

«Спрашивайте сертификат на препарат. Аптека обязана его предоставить по требованию. Если отказываются показать — не покупайте там», — советует фармацевт.

Рекомендация — покупать лекарства только в проверенных аптеках.

Практические советы: Как не переплачивать?