Горькая пилюля правды: как фармацевты заставляют вас переплачивать за лекарства

Два десятилетия работы в аптечной сфере позволили фармацевту Елене из Нижнего Новгорода увидеть изнанку бизнеса, который для многих ассоциируется лишь с заботой о здоровье.
За годы практики в сетевых и частных аптеках она стала свидетелем и участником множества схем, побуждающих покупателей переплачивать за лекарства и приобретать препараты, в которых нет реальной необходимости.
Об этих схемах она рассказала в интервью блогеру.
«Одно вещество — пятнадцать разных цен»: Искусство брендинга и ценообразования
«Первое, что нужно знать. Одно действующее вещество продают под десятками торговых названий по совершенно разным ценам», — объясняет Елена.
В качестве примера она приводит обезболивающее с ибупрофеном. Самый дешевый отечественный вариант стоит около 35 рублей, тогда как самый дорогой импортный аналог с «красивым названием» может обойтись в 520 рублей.
«Действующее вещество одно и то же. Дозировка одинаковая. Вспомогательные компоненты почти идентичные. Разница только в производителе и упаковке», — подчеркивает фармацевт.
Тем не менее, фармацевтам приходится предлагать более дорогие варианты.
В ход идут аргументы вроде:
«Это импортный, более качественный, лучше очищенный».
Хотя эффект, по словам фармацевта, будет одинаковым. Переплата в 485 рублей — это цена за бренд и красивую коробку. То же самое касается парацетамола: отечественный вариант стоит 12 рублей, импортный — 340 рублей.
«Я давно покупаю только по действующему веществу. Смотрю состав, а не на красивое название», — делится своим лайфхаком Елена.
«Как нас заставляют впаривать дорогое»: Система планов и процентов
«Почему фармацевт всегда предлагает самое дорогое?» — этот вопрос волнует многих.
Система аптечного бизнеса построена на выполнении планов продаж.
«У каждой аптеки план продаж. Месячный план по выручке. Не выполнил — лишили премии. Не выполнил три месяца — увольнение», — объясняет Елена.
Более того, существует список препаратов, которые нужно продавать в приоритетном порядке — это самые дорогие.
«Производители платят аптечным сетям за продвижение своих брендов. Фармацевт получает процент с продажи приоритетных позиций. Продал дорогой — получил бонус к зарплате», — раскрывает детали системы Елена.
«Человек приходит, спрашивает что-то недорогое от простуды. Я могу предложить простой вариант за 80 рублей. Или дорогой комплекс за 650 рублей», — описывает ситуацию фармацевт.
Это лишь малая часть схем, которые ежедневно применяются в аптеках, оставляя покупателей с пустыми кошельками и порой ненужными лекарствами.
«Пустышки» с наценкой 800%: Правда о БАДах
«БАДы — это не лекарства. Они не проходят клинические испытания как лекарства. Их эффективность не доказана. Но БАДы — золотая жила для аптек. Наценка огромная. План продаж по БАДам жесткий», — утверждает Елена.
Фармацевт обязан «впаривать» их каждому покупателю.
«Приходит человек за лекарством от давления. Фармацевт к лекарству обязательно предложит БАД “для поддержки сердца”. Стоит 800-1200 рублей. Эффекта ноль. Но план нужно выполнять».
То же касается витаминов: к ним могут добавить БАД «для иммунитета», «для энергии», «для печени», увеличивая чек с 200 до 2000 рублей.
«Подделки на полках»: Как отличить оригинал?
«Теперь страшная тема. В аптеках встречаются подделки», — предупреждает Елена.
Чаще всего подделывают дорогие импортные препараты.
«Смотрите на упаковку. У оригинала упаковка качественная, четкая печать, ровный шрифт. У подделки упаковка может быть смазанная, шрифт кривой, цвета блеклые. Проверяйте голограммы и защитные элементы на упаковке. Оригинал всегда имеет степени защиты».
Также стоит обратить внимание на срок годности:
«Если цифры нечеткие, стерлись, напечатаны криво — это подозрительно».
«Спрашивайте сертификат на препарат. Аптека обязана его предоставить по требованию. Если отказываются показать — не покупайте там», — советует фармацевт.
Рекомендация — покупать лекарства только в проверенных аптеках.
Практические советы: Как не переплачивать?
|Рекомендация
|Суть
|Объяснение
|Ориентироваться на действующее вещество
|При выборе лекарства приоритет следует отдавать препаратам с тем же действующим веществом и дозировкой. Стоит сравнивать цены на такие варианты.
|Разница в стоимости между препаратами с одинаковым действующим веществом часто обусловлена брендом, а не эффективностью.
|Игнорировать маркетинговые уловки
|Не следует поддаваться на утверждения о превосходстве импортных, более дорогих или «новых» препаратов, если действующее вещество идентично.
|Цена препарата часто не связана с его реальным качеством или эффективностью, если состав и дозировка совпадают.
|Твёрдо отказываться от БАДов
|При предложении БАДов, особенно «для поддержки» или «для иммунитета», следует твёрдо настаивать на приобретении только назначенных врачом лекарств.
|Биологически активные добавки не проходят клинических испытаний, их эффективность не доказана, а наценка может быть очень высокой.
|Сравнивать цены в разных аптеках
|Перед покупкой рекомендуется проверить стоимость одного и того же лекарства в различных аптеках, так как разница может быть значительной.
|Цены на идентичные препараты могут существенно различаться в зависимости от аптечной сети или конкретной точки продажи.
|Внимательно изучать состав упаковки
|Необходимо обращать внимание на указанное действующее вещество. При возникновении сомнений стоит сфотографировать и проверить информацию в интернете.
|Изучение состава помогает понять, является ли предлагаемый дорогой препарат действительно уникальным, или существуют более доступные аналоги.
|Не стесняться запрашивать аналоги
|Следует смело просить фармацевта предложить более дешёвые аналоги препаратов. Это является правом покупателя.
|Фармацевт обязан информировать о наличии более доступных вариантов лекарств с тем же действующим веществом.
|Помнить о бизнес-модели аптеки
|Следует осознавать, что аптека — это коммерческая организация, где возможно навязывание дорогих или ненужных товаров под видом необходимости.
|Информированность покупателя помогает избежать манипуляций и принимать взвешенные решения о покупке.