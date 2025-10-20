Городовой / Общество / Горькая пилюля правды: как фармацевты заставляют вас переплачивать за лекарства
Горькая пилюля правды: как фармацевты заставляют вас переплачивать за лекарства

Опубликовано: 20 октября 2025 20:30
globallookpress/Elena Mayorova

Почему одно лекарство имеет 15 цен?

Два десятилетия работы в аптечной сфере позволили фармацевту Елене из Нижнего Новгорода увидеть изнанку бизнеса, который для многих ассоциируется лишь с заботой о здоровье.

За годы практики в сетевых и частных аптеках она стала свидетелем и участником множества схем, побуждающих покупателей переплачивать за лекарства и приобретать препараты, в которых нет реальной необходимости.

Об этих схемах она рассказала в интервью блогеру.

«Одно вещество — пятнадцать разных цен»: Искусство брендинга и ценообразования

«Первое, что нужно знать. Одно действующее вещество продают под десятками торговых названий по совершенно разным ценам», — объясняет Елена.

В качестве примера она приводит обезболивающее с ибупрофеном. Самый дешевый отечественный вариант стоит около 35 рублей, тогда как самый дорогой импортный аналог с «красивым названием» может обойтись в 520 рублей.

«Действующее вещество одно и то же. Дозировка одинаковая. Вспомогательные компоненты почти идентичные. Разница только в производителе и упаковке», — подчеркивает фармацевт.

Тем не менее, фармацевтам приходится предлагать более дорогие варианты.

В ход идут аргументы вроде:

«Это импортный, более качественный, лучше очищенный».

Хотя эффект, по словам фармацевта, будет одинаковым. Переплата в 485 рублей — это цена за бренд и красивую коробку. То же самое касается парацетамола: отечественный вариант стоит 12 рублей, импортный — 340 рублей.

«Я давно покупаю только по действующему веществу. Смотрю состав, а не на красивое название», — делится своим лайфхаком Елена.

«Как нас заставляют впаривать дорогое»: Система планов и процентов

«Почему фармацевт всегда предлагает самое дорогое?» — этот вопрос волнует многих.

Система аптечного бизнеса построена на выполнении планов продаж.

«У каждой аптеки план продаж. Месячный план по выручке. Не выполнил — лишили премии. Не выполнил три месяца — увольнение», — объясняет Елена.

Более того, существует список препаратов, которые нужно продавать в приоритетном порядке — это самые дорогие.

«Производители платят аптечным сетям за продвижение своих брендов. Фармацевт получает процент с продажи приоритетных позиций. Продал дорогой — получил бонус к зарплате», — раскрывает детали системы Елена.

«Человек приходит, спрашивает что-то недорогое от простуды. Я могу предложить простой вариант за 80 рублей. Или дорогой комплекс за 650 рублей», — описывает ситуацию фармацевт.

Это лишь малая часть схем, которые ежедневно применяются в аптеках, оставляя покупателей с пустыми кошельками и порой ненужными лекарствами.

«Пустышки» с наценкой 800%: Правда о БАДах

«БАДы — это не лекарства. Они не проходят клинические испытания как лекарства. Их эффективность не доказана. Но БАДы — золотая жила для аптек. Наценка огромная. План продаж по БАДам жесткий», — утверждает Елена.

Фармацевт обязан «впаривать» их каждому покупателю.

«Приходит человек за лекарством от давления. Фармацевт к лекарству обязательно предложит БАД “для поддержки сердца”. Стоит 800-1200 рублей. Эффекта ноль. Но план нужно выполнять».

То же касается витаминов: к ним могут добавить БАД «для иммунитета», «для энергии», «для печени», увеличивая чек с 200 до 2000 рублей.

«Подделки на полках»: Как отличить оригинал?

«Теперь страшная тема. В аптеках встречаются подделки», — предупреждает Елена.

Чаще всего подделывают дорогие импортные препараты.

«Смотрите на упаковку. У оригинала упаковка качественная, четкая печать, ровный шрифт. У подделки упаковка может быть смазанная, шрифт кривой, цвета блеклые. Проверяйте голограммы и защитные элементы на упаковке. Оригинал всегда имеет степени защиты».

Также стоит обратить внимание на срок годности:

«Если цифры нечеткие, стерлись, напечатаны криво — это подозрительно».

«Спрашивайте сертификат на препарат. Аптека обязана его предоставить по требованию. Если отказываются показать — не покупайте там», — советует фармацевт.

Рекомендация — покупать лекарства только в проверенных аптеках.

Практические советы: Как не переплачивать?

Рекомендация Суть Объяснение
Ориентироваться на действующее вещество При выборе лекарства приоритет следует отдавать препаратам с тем же действующим веществом и дозировкой. Стоит сравнивать цены на такие варианты. Разница в стоимости между препаратами с одинаковым действующим веществом часто обусловлена брендом, а не эффективностью.
Игнорировать маркетинговые уловки Не следует поддаваться на утверждения о превосходстве импортных, более дорогих или «новых» препаратов, если действующее вещество идентично. Цена препарата часто не связана с его реальным качеством или эффективностью, если состав и дозировка совпадают.
Твёрдо отказываться от БАДов При предложении БАДов, особенно «для поддержки» или «для иммунитета», следует твёрдо настаивать на приобретении только назначенных врачом лекарств. Биологически активные добавки не проходят клинических испытаний, их эффективность не доказана, а наценка может быть очень высокой.
Сравнивать цены в разных аптеках Перед покупкой рекомендуется проверить стоимость одного и того же лекарства в различных аптеках, так как разница может быть значительной. Цены на идентичные препараты могут существенно различаться в зависимости от аптечной сети или конкретной точки продажи.
Внимательно изучать состав упаковки Необходимо обращать внимание на указанное действующее вещество. При возникновении сомнений стоит сфотографировать и проверить информацию в интернете. Изучение состава помогает понять, является ли предлагаемый дорогой препарат действительно уникальным, или существуют более доступные аналоги.
Не стесняться запрашивать аналоги Следует смело просить фармацевта предложить более дешёвые аналоги препаратов. Это является правом покупателя. Фармацевт обязан информировать о наличии более доступных вариантов лекарств с тем же действующим веществом.
Помнить о бизнес-модели аптеки Следует осознавать, что аптека — это коммерческая организация, где возможно навязывание дорогих или ненужных товаров под видом необходимости. Информированность покупателя помогает избежать манипуляций и принимать взвешенные решения о покупке.
Ксения Пронина
