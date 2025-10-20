Городовой / Общество / «Гномов что-ли измеряли»: петербуржцев удивили данные статистики о среднестатистическом россиянине
«Гномов что-ли измеряли»: петербуржцев удивили данные статистики о среднестатистическом россиянине

Опубликовано: 20 октября 2025 23:00
средние россияне
«Гномов что-ли измеряли»: петербуржцев удивили данные статистики о среднестатистическом россиянине
globallookpress/Belkin Alexey

Почему цифры Росстата вызвали у петербуржцев недоумение и желание схватиться за линейку.

Данные Росстата о среднем росте и весе россиян, за 2024 год, вызвали бурную реакцию, особенно среди петербуржцев.

Согласно официальной статистике, средний рост мужчин в России составляет 162,9 см, а женщин — 159,5 см. Средний вес мужчин — 74,1 кг, женщин — 67,0 кг.

Эти цифры, призванные отразить демографическую картину, вызвали скептицизм и вопросы у горожан.

Рост, вызывающий сомнения

«Что-то рост маловат. Они точно Россию оценивали? Может с Японией или Китаем путают», — комментируют петербуржцы, выражая сомнение в точности данных.

«Ничем там не ошиблись?» — вторит другой пользователь.

Особое недоумение вызывают цифры, касающиеся разницы в росте между мужчинами и женщинами.

«172, наверное... Иначе разница между средним мужским и женским 3 см», — предполагают они.

«По женщинам, мне кажется, занижена цифра. Непонятно, как считали, со слов или данных медучреждений», — добавляют скептики, указывая на возможные погрешности в методике сбора данных.

«Гномов что-ли измеряли. Подростки вон все высокие», — звучит возмущенный комментарий, подчеркивающий несоответствие официальной статистики наблюдениям из реальной жизни.

Учет всех возрастов: От младенца до взрослого

Объяснение, что в расчеты включены все возрасты, от младенцев до взрослых, также не успокаивает.

«С учетом всех возрастов? Получается, от младенца (52 см) до взрослого», — размышляют пользователи.

Это вызывает дальнейшие вопросы:

«162? У меня все знакомые парни в окружении явно выше 170-175. Сам 185», — утверждает один из них, противопоставляя своим наблюдениям официальные цифры.

«У меня среднестатистические 195 сантиметров роста», — добавляет другой, явно не вписываясь в рамки «среднего» россиянина.

Демографическая картина: Брак, доходы и пол

Помимо роста, Росстат предоставил и другие демографические данные. В официальном браке в 2024 году состояли 63% мужчин и 54% женщин.

Средний возраст жителя России — 41 год (мужчины — 38, женщины — 43). Количество женщин в стране традиционно превышает количество мужчин (54% против 46%).

Реальные денежные доходы россиян увеличились на 8,4% по сравнению с предыдущим годом, а заработная плата выросла на 19%, составив 89 069 рублей.

Среднестатистическим занятым оказался человек с высшим образованием, работающий в торговле и зарабатывающий в среднем 84 199 рублей.

Однако, вопросы вызвали именно данные о росте.

Петербуржцы, похоже, готовы принять официальные цифры по доходам и возрасту, но статистика роста оказалась настолько неожиданной, что вызвала волну скепсиса и активное обсуждение в социальных сетях.

Ксения Пронина
