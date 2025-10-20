«Такие газгольдеры сохранились на набережной Обводного канала»: как Петербургу не дали утонуть в темноте

Освещение Петербургу было жизненно необходимо — ночной город тонул в темноте.

"Всё начиналось со старых, масляных фонарей", — делится с "Городовым" экскурсовод Дмитрий Рыпин. — "Правда, были они скорее путеводными направлениями".

Такие фонари чадили, обливали маслом, воняли и быстро тухли. На обслуживание первых уличных огней было нанято всего 60 фонарщиков. Их работа была непростой: каждые несколько часов нужно было чистить стёкла и следить, чтобы пламя не угасло.

На пять часов горения требовалось около 300 граммов масла — по тем временам это был дорогой и хлопотный способ дать городу свет.

Переход на газ

Первая сеть газового освещения появилась в Петербурге в 1821 году. Тогда в разных частях города можно было увидеть также скипидарные, спиртовые и керосиновые фонари. Каждый из них приходилось заправлять вручную, но у газовых всё было иначе: топливо поступало по трубам из специальных резервуаров.

"Такие газгольдеры сохранились на набережной Обводного канала", — рассказывает Дмитрий Рыпин.

Газ поступал по подземным трубам прямо к фонарям, что стало настоящим прорывом для городского благоустройства.

Свет и безопасность

Один газовый фонарь давал свет, эквивалентный 10–15 свечам, хотя и был гораздо слабее современных ламп накаливания.

"Газовые фонари отличались от всех остальных — внизу было отверстие, чтобы предотвратить взрывы", — поясняет эксперт.

Самый старый фонарь, дошедший до наших дней, можно увидеть в Зимнем дворце — немой свидетель эпохи, когда Петербург впервые "засветился" в ночи.