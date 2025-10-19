«Самокаты захламляют тротуары»: почему города-спутники Петербурга не готовы к «транспортной революции»

Электросамокаты, завоевавшие популярность благодаря своей мобильности, доступности и удобству для решения проблемы «последней мили» — поездок от дома до метро — стали настоящим бичом для городов-спутников Санкт-Петербурга.

Однако стремительный рост их использования обнажил серьезную проблему: почти полное отсутствие соответствующей инфраструктуры.

Инфраструктурный вакуум и его последствия

«Самокаты захламляют тротуары, мешают пешеходам, а отсутствие выделенных парковочных зон и инфраструктуры порождает конфликты с пешеходами», — констатирует Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилев.

Вместо того чтобы служить удобным дополнением к транспортной системе, самокаты зачастую превращаются в источник хаоса, создавая препятствия и провоцируя недовольство.

Дилемма «зимы» и миллиардов: Инвестиции в транспорт будущего?

Теоретически, решение проблемы очевидно: развивать инфраструктуру, строить велодорожки, обустраивать специальные зоны для парковки. Но здесь возникает принципиальный вопрос, особенно актуальный для Санкт-Петербурга:

«Насколько оправданы масштабные инвестиции в транспорт, который реально используется лишь несколько месяцев в году?» — задается вопросом Цивилев в беседе с порталом «Городовой».

«Стоит ли вкладывать «сотни миллионов (если не миллиарды) в велодорожки, которые зимой превратятся в ледяные, если только не оснастить их системами подогрева и регулярной уборкой?» — размышляет депутат.

«Готовы ли мы к таким эксплуатационным обязательствам — финансово, технически и организационно?»

Будущее самокатов: Нужен ли Петербургу «транспортный эксперимент»?

Ответы на эти вопросы пока не ясны.

Пока города-спутники продолжают сталкиваться с последствиями бесконтрольного распространения электросамокатов, власти ищут баланс между стремлением к современной мобильности и реальностью имеющейся инфраструктуры и климатических условий.

Возможно, Петербургу и его пригородам требуется более взвешенный подход к внедрению новых видов транспорта, учитывающий не только их удобство, но и долгосрочные затраты на их интеграцию в городскую среду.