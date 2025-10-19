Городовой / Город / «Самокаты захламляют тротуары»: почему города-спутники Петербурга не готовы к «транспортной революции»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ветер принес смерть: как засуха 1967 года обнажила радиоактивный ужас Карачая Общество
«Лифты для худых»: почему петербургские подъемники — испытание для фигуры и нервов Город
Первый олимпийский герой СССР и художник: удивительная жизнь Юрия Тюкалова, о котором сняли фильм Общество
Удивительные детали дома Бекеля в Петербурге, которые вы могли не заметить на фасаде Город
Кабинеты-кунсткамеры в Эрмитаже: редкие игры, тайники и библейские миниатюры в одном ларце Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Достопримечательности Транспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Самокаты захламляют тротуары»: почему города-спутники Петербурга не готовы к «транспортной революции»

Опубликовано: 19 октября 2025 23:00
самокаты
«Самокаты захламляют тротуары»: почему города-спутники Петербурга не готовы к «транспортной революции»
globallookpress/Maksim Konstantinov

Дилемма самокатов и бюджет Петербурга.

Электросамокаты, завоевавшие популярность благодаря своей мобильности, доступности и удобству для решения проблемы «последней мили» — поездок от дома до метро — стали настоящим бичом для городов-спутников Санкт-Петербурга.

Однако стремительный рост их использования обнажил серьезную проблему: почти полное отсутствие соответствующей инфраструктуры.

Инфраструктурный вакуум и его последствия

«Самокаты захламляют тротуары, мешают пешеходам, а отсутствие выделенных парковочных зон и инфраструктуры порождает конфликты с пешеходами», — констатирует Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилев.

Вместо того чтобы служить удобным дополнением к транспортной системе, самокаты зачастую превращаются в источник хаоса, создавая препятствия и провоцируя недовольство.

Дилемма «зимы» и миллиардов: Инвестиции в транспорт будущего?

Теоретически, решение проблемы очевидно: развивать инфраструктуру, строить велодорожки, обустраивать специальные зоны для парковки. Но здесь возникает принципиальный вопрос, особенно актуальный для Санкт-Петербурга:

«Насколько оправданы масштабные инвестиции в транспорт, который реально используется лишь несколько месяцев в году?» — задается вопросом Цивилев в беседе с порталом «Городовой».

«Стоит ли вкладывать «сотни миллионов (если не миллиарды) в велодорожки, которые зимой превратятся в ледяные, если только не оснастить их системами подогрева и регулярной уборкой?» — размышляет депутат.

«Готовы ли мы к таким эксплуатационным обязательствам — финансово, технически и организационно?»

Будущее самокатов: Нужен ли Петербургу «транспортный эксперимент»?

Ответы на эти вопросы пока не ясны.

Пока города-спутники продолжают сталкиваться с последствиями бесконтрольного распространения электросамокатов, власти ищут баланс между стремлением к современной мобильности и реальностью имеющейся инфраструктуры и климатических условий.

Возможно, Петербургу и его пригородам требуется более взвешенный подход к внедрению новых видов транспорта, учитывающий не только их удобство, но и долгосрочные затраты на их интеграцию в городскую среду.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».