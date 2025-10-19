«Лифты для худых»: почему петербургские подъемники — испытание для фигуры и нервов

В старинных домах, например, в Доме Барышниковых на улице Марата, узкие лифты, которые местные называют «гробиками», служат скорее исторической особенностью.
Однако, когда та же теснота появляется в относительно новых домах после капремонта, это вызывает закономерное недоумение и жалобы.
«Никакой тебе социальной дистанции», — шутят жители, сталкиваясь с необходимостью «войти же можно только боком или изрядно сжавшись, чтобы плечи прошли».
Почему новые лифты в Петербурге хуже старых?
В домах серии 600, построенных в Кировском и Красносельском районах после капитального ремонта, лифты имеют дверной проем всего 50 см, а грузоподъемность ограничена 240 кг.
Глава Фонда капитального ремонта Денис Шабуров пояснял:
«Увеличить размер лифта невозможно — конструктивные особенности дома и нормы пожарной безопасности не позволяют расширять шахту или менять устройство».
При этом ГОСТ 53770-2010 требует ширину салона не менее 90 см и входа не менее 70 см, а современные лифты не соответствуют этим параметрам.
Жители жалуются, что пользоваться такими лифтами сложно — особенно с детской коляской или если человек крупного телосложения. Лифты быстро ломаются, а ремонты не всегда помогают.
Предусмотрение двух лифтовых шахт — одна стандартная, другая узкая — не решило проблему.
«Эксперименты в такой конструкции опасны», — пояснил Шабуров.