Первый олимпийский герой СССР и художник: удивительная жизнь Юрия Тюкалова, о котором сняли фильм

Юрий Тюкалов родился в 1930 году в Ленинграде. В годы войны он пережил блокаду города. Не раз рисковал жизнью, помогая тушить пожары и перевозя воду.
Эти испытания закалили его характер и научили стойкости.
Спорт: первые шаги и олимпийский триумф
В послевоенные годы Юрий стал заниматься спортом. Начинал с футбола и лыжных гонок, но основным направлением стала академическая гребля.
Уже в ранние годы он показывал хорошие результаты — трижды становился призёром чемпионата СССР.
Самое главное достижение — в 1952 году на Олимпиаде в Хельсинки он стал первым советским олимпийским чемпионом в одиночке.
Его победа стала настоящей сенсацией и доказательством силы воли и достижения цели даже в тяжелых условиях.
Вторая волна успеха
Позже Юрий перешёл в парные двойки и вместе с Александром Беркутовым выиграл золото в Мельбурне в 1956 году. Его спортивная карьера длилась около 20 лет.
За это время он не только добился больших успехов сам, но и стал наставником для будущих чемпионов, которые также прославляли Советский Союз на международной арене.
Вторая жизнь: искусство
После завершения спортивной карьеры Юрий решил связать свою жизнь с искусством. Он окончил Ленинградское художественное училище и стал скульптором.
Его работы — памятники и мемориалы — украшают города, в том числе мемориал защитников Ленинграда. Искусство стало для него новым призванием после спортивных побед.
Тюкалов умер 19 февраля 2018 года, ему было 87 лет. Похоронен спортсмен на Никольском кладбище в Санкт-Петербурге. Его память чтят в Петербурге — ежегодно в его честь проводят регату.
Осенью 2025 года состоялась премьера художественного фильма «Первый на Олимпе». В нем показали жизнь советского гребца. Роль Тюкалова сыграл актер Глеб Калюжный, пишет Спорт Эксперсс.