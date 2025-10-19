Удивительные детали дома Бекеля в Петербурге, которые вы могли не заметить на фасаде

Сочетание богатой архитектуры и значимых исторических событий делает дом купца Бекеля важным объектом для всех, кто интересуется культурой и историей Петербурга.

Дом купца Павла Яковлевича Бекеля — одна из ярких архитектурных жемчужин Санкт-Петербурга.

Построенный в 1881–1883 годах по проекту известного архитектора Федора Карловича Пуншеля, этот дом выполнен в популярном в те годы «кирпичном» стиле.

Особенности фасада и декора

Фасад здания украшен кирпичом разных цветов, что придает ему выразительный и живой облик. К этому добавлены кованые детали, гранитные элементы и лепнина. Это типично для кирпичного стиля конца XIX века.

Парадная лестница выполнена из мрамора и дополнена витражом, а у входа установлены изящные литые фонари, придающие дому особое настроение.

На терракотовых вставках можно обнаружить маски львов, а также мальчиков путти, пишет vladpitergid.com.

Архитектурные детали и функции дома

Особенностью дома считаются крупные окна с яркой лепниной и керамическими вставками. Это делает здание интересным и живым даже спустя более чем сто лет.

Дом строился как доходный — в нем сочетались жилые помещения, контора Павла Бекеля и коммерческие площади, сдаваемые в аренду.

Павел Яковлевич был купцом первой гильдии и одним из успешных предпринимателей того времени, занимался продажей каменного угля.

Вариации владения и назначение дома

В начале XX века дом перешел во владение Александру Петровичу Струкову — гофмейстеру двора и предводителю дворянства, пишет сайт Прогулки по Петербургу.

В советское время в доме разместился Государственный Гидрологический институт, который функционирует там и по сей день, занимаясь научными исследованиями в области экологии.

Изменения и современное состояние

В 1932 году здание увеличилось на два этажа, что несколько изменило его первоначальный облик, но главные архитектурные черты и историческая атмосфера сохранились, сообщает kudago.com.

Дом находится по адресу 2-я линия Васильевского острова, 23 и по праву считается одним из лучших образцов кирпичного стиля в Санкт-Петербурге.

Это здание — не просто памятник архитектуры, но и часть истории города.