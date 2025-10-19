Сезон фейхоа начался: как выбрать спелое и что делать, если взяли дубовое или похожее на «вату»

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому»: фейхоа — тот редкий фрукт, у которого витаминов одинаково и в зелёном, и в спелом виде.
«Поэтому многие даже недозрелый фейхоа просто перемалывают и делают такую витаминную еду», — объясняет она.
Проблема в том, что в Россию почти всегда привозят твёрдые плоды: «Зрелым не привозят совсем. Все, как правило, твёрдые — доставка».
Но дозреть им можно помочь: «Конечно, дозревают, как любые фрукты. Можно в пакет крафтовый с бананом положить». Либо со слегка подпорченным яблоком.
По вкусу разница есть, но не драматическая. «Недозрелый, вкусный. Перемолотый и зрелый одинаково, честное слово», — говорит агроном.
А вот выбирать стоит не гигантов, а средние плоды. Большие, по её словам, «будут ватными и не очень сочными». И если хочется съесть свежим — ищите фейхоа, у которых «чуть-чуть порозовели» бока и при нажатии остаётся лёгкая вмятинка.