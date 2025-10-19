Городовой / Общество / Сезон фейхоа начался: как выбрать спелое и что делать, если взяли дубовое или похожее на «вату»
Сезон фейхоа начался: как выбрать спелое и что делать, если взяли дубовое или похожее на «вату»

Опубликовано: 19 октября 2025 14:30
фейхоа
Сезон фейхоа начался: как выбрать спелое и что делать, если взяли дубовое или похожее на «вату»
Фото: Городовой.ру

Делимся лайфхаками от эксперта.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому»: фейхоа — тот редкий фрукт, у которого витаминов одинаково и в зелёном, и в спелом виде.

«Поэтому многие даже недозрелый фейхоа просто перемалывают и делают такую витаминную еду», — объясняет она.

Проблема в том, что в Россию почти всегда привозят твёрдые плоды: «Зрелым не привозят совсем. Все, как правило, твёрдые — доставка».

Но дозреть им можно помочь: «Конечно, дозревают, как любые фрукты. Можно в пакет крафтовый с бананом положить». Либо со слегка подпорченным яблоком.

По вкусу разница есть, но не драматическая. «Недозрелый, вкусный. Перемолотый и зрелый одинаково, честное слово», — говорит агроном.

А вот выбирать стоит не гигантов, а средние плоды. Большие, по её словам, «будут ватными и не очень сочными». И если хочется съесть свежим — ищите фейхоа, у которых «чуть-чуть порозовели» бока и при нажатии остаётся лёгкая вмятинка.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
