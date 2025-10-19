Городовой / Общество / Тюркское золото: в этой бухте Анталии до сих пор ищут пиратский клад - может и вы рискнете
Опубликовано: 19 октября 2025 16:30
Фото: Городовой.ру

Можно совместить в отпуске приятное с полезным.

Пиратская бухта у посёлка Караоз — не просто открытка с бирюзовой водой. Это укромный карман побережья, где в XVI веке Пири Реис помечал надёжную гавань, а ещё раньше жили ликийцы из города Меланиппе. Сюда шли шторма пережидать — и здесь, по легендам, топили сундуки. Пираты ушли, сказка осталась.

Что по факту:

  • естественный сейф: скалы, сосны, глубина у берега — идеальный тайник и сегодня;
  • под водой — чистая видимость для маски; на берегу — тишина (баров нет, только море и хвоя);
  • часть Ликийской тропы: пришёл — искупался — пошёл дальше.

Как добраться: из Анталии ~90 км до Кумлуджи → Караоз → дальше пешком по тропе (серпантины, вид как с дрона). Либо с моря на яхте/катере.

Когда ехать: апрель–май и сентябрь–октябрь — вода тёплая, солнце мягче, людей меньше, отмечает Pravda.

Что взять: воду, крем, головной убор, обувь с цепкой подошвой, маску. Металлодетектор — по желанию: вдруг легенды про «золото под водой» — это не только для туристических буклетов.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
