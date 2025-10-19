Тюркское золото: в этой бухте Анталии до сих пор ищут пиратский клад - может и вы рискнете

Пиратская бухта у посёлка Караоз — не просто открытка с бирюзовой водой. Это укромный карман побережья, где в XVI веке Пири Реис помечал надёжную гавань, а ещё раньше жили ликийцы из города Меланиппе. Сюда шли шторма пережидать — и здесь, по легендам, топили сундуки. Пираты ушли, сказка осталась.
Что по факту:
- естественный сейф: скалы, сосны, глубина у берега — идеальный тайник и сегодня;
- под водой — чистая видимость для маски; на берегу — тишина (баров нет, только море и хвоя);
- часть Ликийской тропы: пришёл — искупался — пошёл дальше.
Как добраться: из Анталии ~90 км до Кумлуджи → Караоз → дальше пешком по тропе (серпантины, вид как с дрона). Либо с моря на яхте/катере.
Когда ехать: апрель–май и сентябрь–октябрь — вода тёплая, солнце мягче, людей меньше, отмечает Pravda.
Что взять: воду, крем, головной убор, обувь с цепкой подошвой, маску. Металлодетектор — по желанию: вдруг легенды про «золото под водой» — это не только для туристических буклетов.