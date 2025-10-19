Городовой / Общество / Петербург зовет: где провести вторую половину октября, не потратив ни рубля
Петербург зовет: где провести вторую половину октября, не потратив ни рубля

Опубликовано: 19 октября 2025 15:00
Петербург
Петербург зовет: где провести вторую половину октября, не потратив ни рубля
Фото: Городовой.ру

Список актуальных бесплатных мероприятий.

В Петербурге стартует сезон культурного изобилия — и всё это бесплатно. По 27 октября горожанам предлагают выставки, лекции, концерты, фестивали и спектакли — от барокко и Монтескьё до жонглёров, поэтов и чудесных существ под названием «Чудобрики».

В медиасалоне «Культура Петербурга» показывают редкие кадры Райкина, в Пушкине идёт международный фестиваль театров, а в консерватории звучит музыка Чернобривца. На «Екатерингофской» расскажут историю брошей, в библиотеке на Карповке научат жонглировать тремя мячами, а в соборе Святой Марии пройдут органные вечера.

Ко Дню отца библиотеки устроят квесты, игры и мастер-классы, а в «Севкабель Порту» пройдут писательские лекции. Конец месяца закроет фэнтези-фестиваль «Бесконечная синева» — с парфюмерами, писателями и даже приютом для бездомных поросят, передает Spbcult.

Петербург в октябре снова доказывает: лучший досуг — это когда вход свободный, а выйти не хочется.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
