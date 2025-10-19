Петербург зовет: где провести вторую половину октября, не потратив ни рубля

Новости по теме

Шоу-дегустации, мастер-классы и история кофе: где в Петербурге почувствовать настоящий аромат бодрящего напитка

Перейти

Самые грязные экотропы Петербурга: на них прогулка превращается в квест по выживанию

Перейти

От музеев в Петербурге до мастер-классов в Суздале: где отдохнуть вместе с ребенком на каникулах

Перейти

Где научиться рисовать, лепить или танцевать в Петербурге: мастер-классы для всех

Перейти

Культурный квест в Петербурге: как пройти по городу, раскрывая его тайны и истории

Перейти