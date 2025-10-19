Петербуржец без тренча — как чай без лимона: вещь, которая жизненно необходима каждому в городе

В Петербурге тренч — не элемент гардероба, а форма выживания. Даже летом, когда солнце появляется на три часа, ты уже не понимаешь, что это — июнь или поздний март.
Современный плащ перестал быть просто плащом. Это броня против ветра, шика и скуки. Дизайнеры делают тренчи из всего — от габардина до прозрачного пластика, от варёного денима до органзы.
Есть модели с двойными юбками, рукавами-крыльями и молниями, превращающими плащ в жакет. Петербуржец любит трансформацию — от дождя к дождю, от моста к мосту.
Цвета — как настроение города: дымчато-серый, кремовый, экрю, но иногда просыпается внутренний Кандинский — и тогда в ход идут красные, зелёные, синие и даже лимонные. Мужчинам дизайнеры суют тренчи-кейпы, францисканские плащи и люминесцентные цвета — чтоб не потеряться в тумане, отмечает TvSPB.
Классический бежевый тренч всё ещё вне моды и вне времени. В нём можно стоять у Финского залива, бродить по Литейному, прятать руки в карманы и смотреть, как капает дождь, пока все остальные бегут.