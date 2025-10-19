Городовой / Общество / «Икра под стеклом, масло в сейфе — что с нами стало?» Петербуржцы о том, почему в магазинах воруют
«Икра под стеклом, масло в сейфе — что с нами стало?» Петербуржцы о том, почему в магазинах воруют

Опубликовано: 19 октября 2025 17:00
воровство
«Икра под стеклом, масло в сейфе — что с нами стало?» Петербуржцы о том, почему в магазинах воруют
Фото: Городовой.ру

Новое расследование о шоплифтерах потрясло город.

301 комментарий под публикацией «Фонтанки» превратился в зеркало города. Кто-то смеётся, кто-то злится, кто-то оправдывает — но равнодушных нет. Петербуржцы спорят не о фактах, а о смысле: что вообще происходит, если сливочное масло теперь охраняют лучше, чем ювелирку.

Одни уверены, что воруют от безысходности.

«Бытие определяет сознание — если нет денег, будут добывать еду всеми способами», — пишет один из комментаторов. Другие видят в этом банальную деградацию: «Воровства становится больше, потому что люди совесть потеряли».

Часть пользователей признаёт: сочувствуют не магазинам, а воришкам. «Продавец никогда не будет в убытке, вор у вора дубинку украл», — пишут под статьёй. Другие отвечают жёстко: «Вор должен сидеть в тюрьме». Словно спор о морали перерос в спор о справедливости вообще.

Много говорят про охрану. Одни считают их беспомощными против банд «шоплифтеров», другие обвиняют самих охранников в вымогательстве:

«Старушек проверяли, как в тюрьме, а настоящих жуликов боятся». И всё это на фоне историй о том, как покупатели попадают под подозрение просто из-за мешковатой куртки.

Кто-то вспоминает девяностые, когда «тащили всё, что не прибито гвоздями», кто-то философствует: «Икра под стеклом, масло в сейфе — что с нами стало?»

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
