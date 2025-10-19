«Икра под стеклом, масло в сейфе — что с нами стало?» Петербуржцы о том, почему в магазинах воруют

301 комментарий под публикацией «Фонтанки» превратился в зеркало города. Кто-то смеётся, кто-то злится, кто-то оправдывает — но равнодушных нет. Петербуржцы спорят не о фактах, а о смысле: что вообще происходит, если сливочное масло теперь охраняют лучше, чем ювелирку.
Одни уверены, что воруют от безысходности.
«Бытие определяет сознание — если нет денег, будут добывать еду всеми способами», — пишет один из комментаторов. Другие видят в этом банальную деградацию: «Воровства становится больше, потому что люди совесть потеряли».
Часть пользователей признаёт: сочувствуют не магазинам, а воришкам. «Продавец никогда не будет в убытке, вор у вора дубинку украл», — пишут под статьёй. Другие отвечают жёстко: «Вор должен сидеть в тюрьме». Словно спор о морали перерос в спор о справедливости вообще.
Много говорят про охрану. Одни считают их беспомощными против банд «шоплифтеров», другие обвиняют самих охранников в вымогательстве:
«Старушек проверяли, как в тюрьме, а настоящих жуликов боятся». И всё это на фоне историй о том, как покупатели попадают под подозрение просто из-за мешковатой куртки.
Кто-то вспоминает девяностые, когда «тащили всё, что не прибито гвоздями», кто-то философствует: «Икра под стеклом, масло в сейфе — что с нами стало?»