«Икра под стеклом, масло в сейфе — что с нами стало?» Петербуржцы о том, почему в магазинах воруют

301 комментарий под публикацией «Фонтанки» превратился в зеркало города. Кто-то смеётся, кто-то злится, кто-то оправдывает — но равнодушных нет. Петербуржцы спорят не о фактах, а о смысле: что вообще происходит, если сливочное масло теперь охраняют лучше, чем ювелирку.

Одни уверены, что воруют от безысходности.

«Бытие определяет сознание — если нет денег, будут добывать еду всеми способами», — пишет один из комментаторов. Другие видят в этом банальную деградацию: «Воровства становится больше, потому что люди совесть потеряли».