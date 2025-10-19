Монархия и потоп: что Ванга, Глоба и компания напророчили России и Петербургу

Еще в 2000-х Павел Глоба уверял: Петербург уйдет под воду, Россия встанет под корону. По его словам, смещение земной оси вызовет таяние льдов, и уже к середине XXI века Мировой океан затопит Голландию, север Франции и часть России — включая Кронштадт и Западную Сибирь.

Глоба: спасёт «сильная рука»

В 2008-м, по расчетам Глобы, к власти должна была прийти «сильная личность» и удержать страну пятнадцать лет, создав союз с соседями. А кризис, почти гражданская война и катастрофы — всё это должно было случиться ещё в 2003-м.

Ванга: Курск под водой — и Петербург следом

Болгарская провидица Ванга предупреждала: «российский Курск погибнет под водой, и весь мир будет его оплакивать». Глоба добавил к этому: когда-нибудь под воду уйдет и сам Петербург, писала Fontanka.

После всех концов света

К концу XX века астрологи насчитали четыре конца света подряд и обещали России нового духовного лидера — монаха, равного Сергию Радонежскому. Прошло двадцать лет, ни царя, ни апокалипсиса не появилось. Но охота за пророчествами жива — как и привычка верить в чудо, пока не затопит дамбу.