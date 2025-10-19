Городовой / Общество / Эти места Петербурга - головная боль полиции: карманы туристов в них обчищают с уникальной скоростью
Эти места Петербурга - головная боль полиции: карманы туристов в них обчищают с уникальной скоростью

Опубликовано: 19 октября 2025 14:00
карманник
Эти места Петербурга - головная боль полиции: карманы туристов в них обчищают с уникальной скоростью
Фото: Городовой.ру

И завидным постоянством. Но люди все равно валят толпами.

Круглый год в Петербурге — золотое время не только для туристов, но и для тех, кто живёт чужими деньгами. Карманники выходят на охоту там, где больше всего зевак: Невский, канал Грибоедова, Сенной, переходы, Эрмитаж, Петропавловка.

Сценарий один и тот же. Четверо мужчин “помогают” вам войти в автобус, потом вдруг вспоминают, что не туда — и выходят, прихватив кошелёк. В музее — якобы случайное касание у витрины, в переходе — продавец открыток спереди, вор сзади.

Поймать таких почти невозможно. Украл — выбросил — чист. Даже охрана Эрмитажа не имеет права задерживать. Гиды знают их в лицо, дают прозвища вроде Плевако или Клетчатый, но максимум, что могут — предупредить, отмечает Life.

Советы старые, но работают: носить сумку спереди, держать руку на молнии, не светить бумажником и не верить улыбающимся “продавцам открыток”. В Петербурге главное не смотреть по сторонам — а смотреть за своими вещами.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
