Эти места Петербурга - головная боль полиции: карманы туристов в них обчищают с уникальной скоростью

Круглый год в Петербурге — золотое время не только для туристов, но и для тех, кто живёт чужими деньгами. Карманники выходят на охоту там, где больше всего зевак: Невский, канал Грибоедова, Сенной, переходы, Эрмитаж, Петропавловка.
Сценарий один и тот же. Четверо мужчин “помогают” вам войти в автобус, потом вдруг вспоминают, что не туда — и выходят, прихватив кошелёк. В музее — якобы случайное касание у витрины, в переходе — продавец открыток спереди, вор сзади.
Поймать таких почти невозможно. Украл — выбросил — чист. Даже охрана Эрмитажа не имеет права задерживать. Гиды знают их в лицо, дают прозвища вроде Плевако или Клетчатый, но максимум, что могут — предупредить, отмечает Life.
Советы старые, но работают: носить сумку спереди, держать руку на молнии, не светить бумажником и не верить улыбающимся “продавцам открыток”. В Петербурге главное не смотреть по сторонам — а смотреть за своими вещами.