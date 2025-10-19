Городовой / Общество / Кабинеты-кунсткамеры в Эрмитаже: редкие игры, тайники и библейские миниатюры в одном ларце
Кабинеты-кунсткамеры в Эрмитаже: редкие игры, тайники и библейские миниатюры в одном ларце

Опубликовано: 19 октября 2025 21:30
Эрмитаж
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Настольные кабинеты XVI–XIX веков — это не только красота, но и маленькие истории, прячущиеся в каждой выдвижной шкатулке.

Настольные кабинеты — это не просто старинная мебель. Это целые маленькие вселенные, где скрыты истории, загадки и мастерство, которое поражает воображение.

В Эрмитаже с июля месяца и до апреля следующего года работает уникальная выставка «Тайны и красота».

Там впервые можно увидеть более ста таких художественных кабинетов и предметов, созданных мастерами Европы XVI–XIX веков.

«Меня с этой выставки настольных кабинетов в Эрмитаже вытаскивали за уши, ну, или на аркане», — написал посетитель Эрмитажа.

Причем пройти на выставку можно по обычному входному билету.

Что такое настольный кабинет?

В первые века Нового времени, особенно в XVII веке, настольные кабинеты стали настоящим хитом среди аристократии и королевских семей.

Это были миниатюрные «кабинеты редкостей» — сложные конструкции с секретными отделениями для хранения ценных мелочей, сувениров, уникальных предметов.

За счет своей причудливой отделки и функциональности их показывали гостям как интеллектуальное развлечение и символ статуса.

Такой кабинет – не просто ящик, а целый театр образов и сокровищ, создающий впечатление целого мира в миниатюре.

Уникальные экспонаты выставки

Экспонат Особенности
Парный кабинет из Аугсбурга Двухчастный шедевр с необычным механизмом открытия. Его детали буквально манят разглядеть каждый ящичек и скрытую тайну.
Кабинет с часами Иоганна Геверса В нем сочетаются дерево, серебро, черепаховый панцирь и слоновая кость, расписанные библейскими сюжетами. Особенно притягивает внимание вращающийся шар над часами, показывающий смену дня и ночи.
Миланские кабинеты с декором из стали и золота В них спрятаны многочисленные потайные отделения, что делает их похожими на загадочные шкатулки с секретами.
Кабинет из португальской колонии на Цейлоне, принадлежавший Петру I Украшен резьбой по слоновой кости и сохранил амулеты из Гвинеи в золотой оправе. Этот кабинет хранит историю дальних путешествий и коллекционирования.
Немецкий кабинет XVII века с резными миниатюрами и сценами из библейской истории о Товии и ангеле Символ поиска и помощи, оформленный в тончайшей резьбе и живописных створках.

Тайны и реставрация

Все предметы на выставке прошли сложную реставрацию. Реставраторы возвращали к жизни забытые техники работы с черным деревом, серебром и слоновой костью.

При исследовании некоторых кабинетов нашли настоящие «секретики» — зеркала, маленькие ловушки, спрятанные ящички и механизмы, срабатывающие при нажатии на определенные места.

Автор:
Юлия Аликова
