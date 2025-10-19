Кабинеты-кунсткамеры в Эрмитаже: редкие игры, тайники и библейские миниатюры в одном ларце

Настольные кабинеты — это не просто старинная мебель. Это целые маленькие вселенные, где скрыты истории, загадки и мастерство, которое поражает воображение.
В Эрмитаже с июля месяца и до апреля следующего года работает уникальная выставка «Тайны и красота».
Там впервые можно увидеть более ста таких художественных кабинетов и предметов, созданных мастерами Европы XVI–XIX веков.
«Меня с этой выставки настольных кабинетов в Эрмитаже вытаскивали за уши, ну, или на аркане», — написал посетитель Эрмитажа.
Причем пройти на выставку можно по обычному входному билету.
Что такое настольный кабинет?
В первые века Нового времени, особенно в XVII веке, настольные кабинеты стали настоящим хитом среди аристократии и королевских семей.
Это были миниатюрные «кабинеты редкостей» — сложные конструкции с секретными отделениями для хранения ценных мелочей, сувениров, уникальных предметов.
За счет своей причудливой отделки и функциональности их показывали гостям как интеллектуальное развлечение и символ статуса.
Такой кабинет – не просто ящик, а целый театр образов и сокровищ, создающий впечатление целого мира в миниатюре.
Уникальные экспонаты выставки
|Экспонат
|Особенности
|Парный кабинет из Аугсбурга
|Двухчастный шедевр с необычным механизмом открытия. Его детали буквально манят разглядеть каждый ящичек и скрытую тайну.
|Кабинет с часами Иоганна Геверса
|В нем сочетаются дерево, серебро, черепаховый панцирь и слоновая кость, расписанные библейскими сюжетами. Особенно притягивает внимание вращающийся шар над часами, показывающий смену дня и ночи.
|Миланские кабинеты с декором из стали и золота
|В них спрятаны многочисленные потайные отделения, что делает их похожими на загадочные шкатулки с секретами.
|Кабинет из португальской колонии на Цейлоне, принадлежавший Петру I
|Украшен резьбой по слоновой кости и сохранил амулеты из Гвинеи в золотой оправе. Этот кабинет хранит историю дальних путешествий и коллекционирования.
|Немецкий кабинет XVII века с резными миниатюрами и сценами из библейской истории о Товии и ангеле
|Символ поиска и помощи, оформленный в тончайшей резьбе и живописных створках.
Тайны и реставрация
Все предметы на выставке прошли сложную реставрацию. Реставраторы возвращали к жизни забытые техники работы с черным деревом, серебром и слоновой костью.
При исследовании некоторых кабинетов нашли настоящие «секретики» — зеркала, маленькие ловушки, спрятанные ящички и механизмы, срабатывающие при нажатии на определенные места.