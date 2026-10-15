Королевская семья

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Затерянные сокровища Петербурга: искатели приключений и историки до сих пор бьются над этими тайнами Затерянные сокровища Петербурга: искатели приключений и историки до сих пор бьются над этими тайнами
Петербург — город, рожденный на болотах по воле Петра Великого, всегда был окутан ореолом тайн и мистики. Его стремительный рост, смешение культур, дворцовые интриги и драматичные исторические события породили множество легенд.
21 июл 2025 15:16
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