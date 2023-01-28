Королевская семья

Такого в меню Виндзоров не бывает никогда.
И это вовсе не мобильный телефон.
Королева не расставалась с этим аксессуаром.
Принцу Гарри такой поворот и не снился.
Откровения стали достоянием всего мира.
Королева не пропускала этот ритуал.
Актриса понятия не имела, на что идет.
Леди Ди тяжело переживала развод.
Это никак не связано с модой.
Священный праздник у монархов отмечают по-особенному.
Так захотела сама новобрачная.
Рецепт знают только члены королевской семьи.
Тайные знаки правящей семьи.
Надела не по тому случаю.
Волосы будут выглядеть потрясающе.
Ей не позавидуешь.
Речь идет о баснословных суммах.
Даже не родная сестра и тем более не Меган Маркл.
Это может подорвать репутацию королевской семьи.
Герцогиня знает толк в еде.