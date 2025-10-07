Тиара, которая сбежала из Петербурга и покорила британский трон

Она сияла на балах Петербурга, пережила революцию, скрывалась в тайнике дворца и в итоге оказалась в Лондоне. Сегодня это украшение знают как одну из самых знаменитых тиар британской королевской семьи.

Свадебный подарок княгине

В 1874 году великий князь Владимир Александрович преподнёс своей жене, Марии Павловне, тиару работы ювелира Карла Болина. 15 бриллиантовых колец с каплевидными жемчужинами стоили целое состояние — более 48 тысяч рублей. В свете княгиню знали и по её блестящему салону, и по этому украшению.

Побег из дворца

После революции Мария Павловна покинула Россию, а драгоценности остались во Владимирском дворце. Когда всё стало рушиться, британский дипломат Альберт Стопфорд проник в дом, нашёл тайник по указаниям княгини и вынес сокровища. Так тиара тайным путём оказалась в Лондоне.

Новая жизнь в Англии

После смерти Марии Павловны украшение унаследовала её дочь, но вскоре продала его королеве Марии Текской. Ювелиры доработали тиару: жемчужины сделали съёмными, заменив их можно было на изумруды — так появился ещё один вариант.

Любимое украшение королевы

Спустя десятилетия тиара перешла к внучке Марии Текской, королеве Елизавете II. Для нее Владимирская тиара стала одной из любимых. Она надевала её на официальные портреты, чаще всего в изумрудном варианте.

Сегодня украшение хранится в коллекции британских монархов, но каждый раз его блеск напоминает о том, что тиара родилась в Петербурге и чудом пережила революцию.