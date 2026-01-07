Малыши под присмотром: как в России хотят разрешить ясли на дому и кто сможет открыть такие группы

Министерство просвещения России совместно с Общественной палатой приступили к реализации нового проекта, предполагающего появление так называемых «домашних яслей», сообщает ТАСС.
Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам демографии, защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко сообщил об этой инициативе. Ключевая цель — создать условия для ухода за детьми младше трёх лет в семейной обстановке.
По словам Рыбальченко, предусмотрена возможность для многодетных матерей оформить на базе своей квартиры семейную группу, где они смогут временно заботиться и о соседских малышах. Он отметил:
«Родители смогут отдавать детей в возрасте до трёх лет именно на уход и присмотр непосредственно в такую семью, или, допустим, в дошкольную группу рядом с домом».
Такой подход предоставляет родителям выбор между традиционными и домашними формами дошкольного ухода.
В рамках нового проекта предполагается, что основное время малыши будут находиться в домашних яслях, однако раз в неделю вместе с приглашённой няней смогут посещать и обычный детский сад.
Новый формат призван повысить доступность дошкольного образования и облегчить решение для родителей малышей в раннем возрасте.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».