Городовой / Город / Малыши под присмотром: как в России хотят разрешить ясли на дому и кто сможет открыть такие группы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Детское кресло или двойной штраф: с 9 января за поездку без него платить придется вдвое больше Город
Горькая правда о каникулах: сколько дней отдыхали петербуржцы студеной советской зимой Общество
Убрала яйца с полки — теперь хранятся до месяца: наконец найдено лучшее место в холодильнике Полезное
Северная столица разменяла «сотню»: средняя зарплата в Петербурге перешагнула рубеж в 100 тысяч рублей Город
«Вас ударят по ногам»: посетители в ярости уходят из Музея Куинджи в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Здоровье Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

Малыши под присмотром: как в России хотят разрешить ясли на дому и кто сможет открыть такие группы

Опубликовано: 7 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Малыши под присмотром: как в России хотят разрешить ясли на дому и кто сможет открыть такие группы
Малыши под присмотром: как в России хотят разрешить ясли на дому и кто сможет открыть такие группы
Городовой ру

Многодетные матери получили возможность организовать семейные детские сады и присматривать за детьми соседей на законных основаниях.

Министерство просвещения России совместно с Общественной палатой приступили к реализации нового проекта, предполагающего появление так называемых «домашних яслей», сообщает ТАСС.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам демографии, защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко сообщил об этой инициативе. Ключевая цель — создать условия для ухода за детьми младше трёх лет в семейной обстановке.

По словам Рыбальченко, предусмотрена возможность для многодетных матерей оформить на базе своей квартиры семейную группу, где они смогут временно заботиться и о соседских малышах. Он отметил:

«Родители смогут отдавать детей в возрасте до трёх лет именно на уход и присмотр непосредственно в такую семью, или, допустим, в дошкольную группу рядом с домом».

Такой подход предоставляет родителям выбор между традиционными и домашними формами дошкольного ухода.

В рамках нового проекта предполагается, что основное время малыши будут находиться в домашних яслях, однако раз в неделю вместе с приглашённой няней смогут посещать и обычный детский сад.

Новый формат призван повысить доступность дошкольного образования и облегчить решение для родителей малышей в раннем возрасте.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью