Северная столица разменяла «сотню»: средняя зарплата в Петербурге перешагнула рубеж в 100 тысяч рублей

Опубликовано: 7 января 2026 18:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

В тринадцати российских регионах средний уровень заработной платы превысил 100 тысяч рублей.

В Петербурге зафиксирована средняя заработная плата в 122,2 тысячи рублей. Об этом сообщили в агентстве «РИА Новости».

Число российских регионов, где средний размер дохода превышает 100 тысяч рублей, стало больше по сравнению с предыдущим периодом.

Наиболее высокие средние доходы отмечены на Чукотке, где они достигли 209,4 тысячи рублей. Также в числе лидеров Магаданская область с показателем 179,7 тысячи, а третью позицию занимает Москва — 173,7 тысячи рублей.

В первую пятёрку также входят Ямало-Ненецкий автономный округ (168,2 тысячи) и Камчатка (165 тысяч рублей).

Среди прочих регионов, где средняя зарплата превысила 100 тысяч, названы Сахалин — 142,6 тысячи, Ненецкий автономный округ — 138,2 тысячи, Якутия — 137,8 тысячи.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа получают в среднем 125 тысяч рублей, в Мурманской области этот показатель составляет 122,8 тысячи, в Московской области — 119,7 тысячи.

Красноярский край и Забайкалье также вошли в этот список с доходами в 104,9 и 100,9 тысячи рублей соответственно.

Ранее в СМИ отмечалось, что средний заработок врача в Петербурге достигает 153 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
