Северная столица разменяла «сотню»: средняя зарплата в Петербурге перешагнула рубеж в 100 тысяч рублей

В Петербурге зафиксирована средняя заработная плата в 122,2 тысячи рублей. Об этом сообщили в агентстве «РИА Новости».
Число российских регионов, где средний размер дохода превышает 100 тысяч рублей, стало больше по сравнению с предыдущим периодом.
Наиболее высокие средние доходы отмечены на Чукотке, где они достигли 209,4 тысячи рублей. Также в числе лидеров Магаданская область с показателем 179,7 тысячи, а третью позицию занимает Москва — 173,7 тысячи рублей.
В первую пятёрку также входят Ямало-Ненецкий автономный округ (168,2 тысячи) и Камчатка (165 тысяч рублей).
Среди прочих регионов, где средняя зарплата превысила 100 тысяч, названы Сахалин — 142,6 тысячи, Ненецкий автономный округ — 138,2 тысячи, Якутия — 137,8 тысячи.
Жители Ханты-Мансийского автономного округа получают в среднем 125 тысяч рублей, в Мурманской области этот показатель составляет 122,8 тысячи, в Московской области — 119,7 тысячи.
Красноярский край и Забайкалье также вошли в этот список с доходами в 104,9 и 100,9 тысячи рублей соответственно.
Ранее в СМИ отмечалось, что средний заработок врача в Петербурге достигает 153 тысяч рублей.
