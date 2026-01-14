Городовой / Город / Судьбоносная четверка: как жительница Петербурга удивила врачей роддома №17 редким случаем
Судьбоносная четверка: как жительница Петербурга удивила врачей роддома №17 редким случаем

Опубликовано: 14 января 2026 11:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Городовой ру

Врачи зафиксировали крайне редкий случай беременности, вероятность которой оценивается как одна на семьсот тысяч.

В течение новогодних каникул в родильном доме № 17 в Санкт-Петербурге зарегистрировали семь случаев рождения двоен. Данное медицинское учреждение работает с беременностями, при которых ожидается появление на свет двух и более младенцев. Как сообщил главный врач Антон Михайлов, подобные роды имеют определённые риски.

Вероятность рождения двойни оценивается в 1,6 процента от общего числа родов. В год здесь принимают около 200–250 женщин с двойней, тогда как по всему Петербургу этот показатель составляет примерно 550 женщин ежегодно. Одна из особенностей учреждения — постоянное наблюдение за такими случаями, что позволяет оказывать необходимую помощь матери и детям.

Как отметил Антон Михайлов, в 2025 году здесь было зафиксировано 163 случая двоен, из которых 43 случая с младенцами разного пола — так называемая «королевская двойня», и еще пять раз на свет одновременно появлялись тройни. В данный момент в этом роддоме под наблюдением медиков находится пациентка, ожидающая рождения четверых детей одновременно. Вероятность наступления такой беременности составляет один случай на 700 тысяч.

Автор:
Юлия Аликова
Город
