«Я думал: красивее уже быть не может»: что удивило иностранца внутри дома одной из богатейших семей России

Считал, что после Петергофа узнал, что такое роскошь. Но ошибался.

Многие полагают, что самой богатой династией в истории России была царская семья. И действительно — Эрмитаж, Петергоф и другие дворцы Романовых впечатляют. Но с удивлением голландец узнал, что была семья ещё богаче — Юсуповы.

Иностранец побывал в их дворце в Санкт-Петербурге и признался: такого он не ожидал даже в самых роскошных королевских резиденциях Европы.

Юсуповский дворец буквально ошеломил гостя: каждый следующий зал казался ещё красивее предыдущего. В какой-то момент он признался, что ходил по комнатам с открытым ртом — настолько ошеломляли интерьеры, архитектура и внимание к деталям.

Спальня княгини

Одной из самых «скромных» комнат во дворце, по его словам, была спальня княгини. Но скромной она могла показаться разве что по меркам этого дворца.

Стены комнаты были обиты шёлковой тканью зелёно-синего оттенка, а камин выполнен из полупрозрачного оникса — редкого камня, который меняет цвет при нагревании. Потолок украшали изящные лепные розетки в розовых и золотых тонах, а за одной из стен скрывалась тайная дверь, ведущая к личной лестнице.

Домашний театр с императорскими гостями

Наибольшее впечатление произвёл домашний театр. Он был отделан позолотой и украшен фресками на потолке — настолько детальными, что сложно было решить, куда смотреть: на сцену или ввысь.

Этот театр использовался не только для частных постановок с участием артистов, но и для приёмов гостей самого высокого уровня — сюда приходили представители императорской семьи.

Белоколонный зал для балов и приёмов

Ещё один зал — Белоколонный — предназначался для балов, музыкальных вечеров и официальных приёмов. Это было самое парадное помещение дворца. Даже сегодня там иногда проходят камерные концерты.

Автор заметки отметил, что современная мебель в зале (например, пластиковые стулья) не очень сочетается с историческим антуражем — но всё равно дух эпохи здесь сохраняется.

Дубовая гостиная: величие в темных тонах

Немалое впечатление произвела и дубовая комната, почти полностью оформленная из тёмного дерева. Здесь всё, от пола до потолка, — резной дуб. Особенно запомнились резные детали потолка и уникальная люстра с небольшими скульптурными фигурками.

Автор заметил и декоративные тарелки с изображением мельниц — они напомнили ему традиционную голландскую роспись Delfts Blauw и стали приятным культурным «мостиком».

Мавританская гостиная — как из восточной сказки

Настоящей кульминацией прогулки по дворцу стала Мавританская гостиная. Роскошная, восточная по стилистике, с изящными арками, узорами и — неожиданностью — внутренним фонтаном.

По мнению иностранца, эта комната была одной из самых красивых во всём дворце. Известно, что она также была любимым местом Феликса Юсупова, который любил здесь уединяться и мечтать.

«Когда я ходил по залам, я думал: красивее уже быть не может. Но в следующем зале я думал то же самое. Представляете, у них в дворце даже театр есть!»

Витражи и символы

Отдельного внимания заслуживали и витражи с изображением птиц. В XIX веке такие элементы символизировали любовь к природе, стремление к гармонии и утончённый вкус.

По мнению голландца, именно такие детали делали атмосферу дома не просто парадной, а по-настоящему обжитой, «живой» — с тонким ощущением частной жизни в интерьерах музея.

Когда-то в этот дом входили только приближённые Юсуповых и высокие гости. Сегодня же дворец открыт для всех. Посетить его можно как самостоятельно, так и в составе экскурсии, где подробно рассказывается о жизни семьи и каждой комнате.