Затерянные сокровища Петербурга: искатели приключений и историки до сих пор бьются над этими тайнами

Петербург — город, рожденный на болотах по воле Петра Великого, всегда был окутан ореолом тайн и мистики. Его стремительный рост, смешение культур, дворцовые интриги и драматичные исторические события породили множество легенд.

Искатели приключений, историки-любители и просто романтики на протяжении веков пытаются разгадать эти загадки.

Конечно, большинство историй — это скорее фольклор, чем реальные путеводители к золоту, но от этого они не становятся менее удивительными.

Шведское наследство: клады Северной войны

Первые городские легенды о сокровищах связаны с теми, кого Петр I победил на этих землях — шведами. Уходя, они якобы не хотели оставлять свои богатства противнику:

«Золотая карета Копорья» . Рассказывают, что перед сдачей крепости Копорье шведский гарнизон закопал где-то на ее территории целую золотую карету и даже королевскую корону. Видимо, они были уверены, что скоро вернутся, и не хотели тащить с собой тяжелый скарб.

«Армейская касса Дубковского мыса» . Еще одна история о спешно спрятанных шведских деньгах. Легенда гласит, что на Дубковском мысе, спасаясь от разгрома, шведы зарыли свою армейскую казну — 1,6 тысячи золотых крон — на берегу реки Сестры. И снова с надеждой вернуться.

«Затопленный клад Ниеншанца». В устье Охты когда-то стояла шведская крепость Ниеншанц. Миф гласит, что шведы вырыли секретный подземный ход для эвакуации ценностей, но в ход прорвалась вода из Невы, затопив сокровищницу. Ход был искусно замаскирован, и шведы, так и не вернувшись, оставили клад навсегда под водой и землей.

Морские тайны: сокровища на дне

Город на Неве и Финском заливе, тесно связанный с морем, просто обязан хранить легенды о затонувших кораблях с сокровищами:

«Голландский корабль с золотом Петра I» . Существует история о голландском торговом судне, которое должно было доставить в Амстердам золотые слитки — часть займа, который Петр I предоставил Голландии. Корабль вышел из Петербурга с ценным грузом, но таинственно исчез где-то в акватории Кронштадта, возможно, затонув со своим золотом.

«Баржа с царским золотом у Дубровки». Другая легенда гласит, что по Неве перевозилась баржа с неким «царским золотом». Она затонула недалеко от царской дачи в Московской Дубровке, всего в версте от берега. Судьба этого груза также остается неизвестной.

Клады под ногами и в стенах: городские загадки

Множество легенд связано непосредственно с городскими постройками, парками и даже элементами архитектуры:

«Золотые трубы Царского Села» . Одна из самых фантастических легенд утверждает, что подземные трубы, по которым собирались воды прудов и ручьев в парках Царского Села, были изготовлены… из чистого золота! Разумеется, это якобы было государственной тайной, чтобы никто не покусился на такое богатство.

«Клад Бобринских на Галерной» . Великая Екатерина II, по слухам, спрятала значительные сокровища в особняке на Галерной улице для обеспечения своего незаконнорожденного сына, графа Бобринского. Якобы, потомки Бобринских после революции предлагали советской власти сделку: половину клада в обмен на беспрепятственный выезд, но получили отказ. Большевики клад не нашли. Легенда добавляет мистики: клад до сих пор охраняет призрак Черного Монаха.

«Драгоценности в фундаменте памятника Екатерине I». Одна из самых известных и, возможно, имеющих под собой реальную основу легенд. Во время закладки памятника Екатерине I (сейчас стоит в сквере перед Александринским театром) дамы высшего света, включая императорскую семью и придворных, якобы срывали с себя драгоценности и бросали их в котлован. Таким образом, местонахождение этого «клада» известно всем! Ходят слухи, что в советское время были попытки его «отрыть», но каждый раз что-то или кто-то (возможно, высшие силы?) препятствовал этому.

«Золотые слитки в фундаменте Биржи» . На Стрелке Васильевского острова, под фундамент величественной Биржи, по легенде, при закладке уложили четыре полновесных золотых слитка под каждый из четырех углов. Эта традиция — отголосок древних языческих обычаев закладывать сокровища в основание строений как оберег и залог процветания.

«Золотое звено Летнего сада» . Среди множества идентичных звеньев знаменитой ограды Летнего сада якобы есть одно, сделанное из золота, но искусно выкрашенное в черный цвет. Найти его среди сотен обычных звеньев — задача невыполнимая.

«Золотая заклепка Большеохтинского моста». Подобная легенда связана с Большеохтинским мостом. Говорят, что среди миллионов стальных заклепок, скрепляющих конструкции моста, есть одна-единственная, сделанная из золота. Найти этот драгоценный «оберег» практически невозможно.

Шепот революции и перемен: клады известных фамилий

XX век с его революциями и войнами добавил новых историй о спрятанных богатствах:

«Елисеевское богатство» . Семья купцов Елисеевых, владельцев знаменитого магазина на Невском, была одной из богатейших в Петербурге. По легенде, перед отъездом или во время революции они спрятали часть своих сокровищ. Где именно — загадка, но, учитывая масштабы их владений (особняки, склады), места для клада могло найтись много.

«Клады Керенского» . Говорят, что и Александр Керенский, глава Временного правительства, мог спрятать что-то ценное, спешно покидая Петроград. Упоминают два возможных места: дом Набокова (где располагалось Временное правительство) и Дворцовую площадь.

«Клад Кшесинской» . Легендарная балерина Матильда Кшесинская, чья жизнь была тесно связана с императорской семьей, владела роскошным особняком. Перед бегством она, по слухам, тоже спрятала часть своих ценностей в самом доме или на его территории.

«Клад Фаберже» . Помимо усадьбы Агафона Фаберже в Парголово (где, как мы знаем, кладов, по мнению историков, уже нет), легенды о спрятанных сокровищах окружают и другие владения или мастерские знаменитого ювелирного дома. Возможно, речь идет не о готовых изделиях, а о драгоценных камнях, металлах или незаконченных работах.

«Повседневные клады». Помимо историй о грандиозных кладах, есть и бесчисленные легенды о «бытовых» сокровищах — драгоценностях, деньгах, спрятанных жителями города в стенах, печах, под полами, в подвалах и на чердаках своих домов в самые неспокойные времена — во время революции, войн, блокады. Часть из них, возможно, так и осталась ненайденной.

Эти легенды о сокровищах — часть живой истории Петербурга, добавляющая городу флёр романтики и авантюризма.

Возможно, большинство из них так и останутся красивыми сказками, но мечта о несметных богатствах, спрятанных где-то совсем рядом, продолжает будоражить воображение и привлекать тех, кто верит, что город на Неве все еще хранит свои самые сокровенные тайны.