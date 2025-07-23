Секреты «Почты России»: куда уходят деньги, предназначенные для пенсионеров

Почему компания попала под прицел аудиторов?

Счетная палата РФ опубликовала шокирующие результаты аудита деятельности «Почты России» за период 2020–2025 годов.

Отчет представлен на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и защите конкуренции.

В нем содержатся обвинения в том, что почтовый оператор мог задерживать выплату пенсий и социальных пособий, а поступившие от государства средства размещал на сторонних счетах с целью получения дохода.

Задержки выплат и подозрительные траты

Как пишут «Ведомости», в ходе проверки было выявлено 136 случаев задержки доставки пенсий на срок от одного дня до двадцати.

Эксперты Счетной палаты усомнились в целевом использовании средств — кроме того, что часть пенсионных денег могла временно «работать» на банковских вкладках.

Почта России потратила более 1,5 млрд рублей на благотворительность и спонсорство. И еще около 600 млн — на продвижение бренда в СМИ и социальных сетях.

По мнению аудиторов, эти деньги следовало направить на развитие логистики и цифровую инфраструктуру — сферы, критически важные для своевременной и качественной выплаты пенсий.

Реакция «Почты России»: защита и опровержения

В ответ на обвинения компания заявила, что 98,6% пенсий доставляются вовремя. А возросшие остатки на счетах к концу года объясняются подготовкой к январским выплатам.

Кроме того, представитель «Почты» подчеркнул в беседе с Vesti.ru, что средства от Соцфонда хранятся на специальных счетах по регламенту Банка России.

Использовать их иначе, чем для выплаты пенсий, невозможно.

Также компания отметила, что доставляет пенсии и пособия около 9 млн и 7 млн человек, включая регионы с особым режимом и районы, пострадавшие от ЧС.

Итоги и рекомендации аудиторов

Счетная палата рекомендует правительству ввести механизмы компенсации за просрочки выплат, чтобы минимизировать риски для пенсионеров.

Письмо с результатами проверки направлено в Минфин, Минтруда и цифрового развития, а также профильные комитеты Госдумы.

Эксперты предупреждают — рост подобных нарушений может негативно сказаться на развитии регионов и социальной стабильности в стране.

Баланс между бизнесом и социальной ответственностью

История с «Почтой России» стала ярким примером тонкой грани между необходимостью эффективно управлять государственными средствами и социальной ответственностью перед гражданами.