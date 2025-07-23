Секреты «Почты России»: куда уходят деньги, предназначенные для пенсионеров

Счетная палата РФ опубликовала шокирующие результаты аудита деятельности «Почты России» за период 2020–2025 годов.
Отчет представлен на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и защите конкуренции.
В нем содержатся обвинения в том, что почтовый оператор мог задерживать выплату пенсий и социальных пособий, а поступившие от государства средства размещал на сторонних счетах с целью получения дохода.
Задержки выплат и подозрительные траты
Как пишут «Ведомости», в ходе проверки было выявлено 136 случаев задержки доставки пенсий на срок от одного дня до двадцати.
Эксперты Счетной палаты усомнились в целевом использовании средств — кроме того, что часть пенсионных денег могла временно «работать» на банковских вкладках.
Почта России потратила более 1,5 млрд рублей на благотворительность и спонсорство. И еще около 600 млн — на продвижение бренда в СМИ и социальных сетях.
По мнению аудиторов, эти деньги следовало направить на развитие логистики и цифровую инфраструктуру — сферы, критически важные для своевременной и качественной выплаты пенсий.
Реакция «Почты России»: защита и опровержения
В ответ на обвинения компания заявила, что 98,6% пенсий доставляются вовремя. А возросшие остатки на счетах к концу года объясняются подготовкой к январским выплатам.
Кроме того, представитель «Почты» подчеркнул в беседе с Vesti.ru, что средства от Соцфонда хранятся на специальных счетах по регламенту Банка России.
Использовать их иначе, чем для выплаты пенсий, невозможно.
Также компания отметила, что доставляет пенсии и пособия около 9 млн и 7 млн человек, включая регионы с особым режимом и районы, пострадавшие от ЧС.
Итоги и рекомендации аудиторов
Счетная палата рекомендует правительству ввести механизмы компенсации за просрочки выплат, чтобы минимизировать риски для пенсионеров.
Письмо с результатами проверки направлено в Минфин, Минтруда и цифрового развития, а также профильные комитеты Госдумы.
Эксперты предупреждают — рост подобных нарушений может негативно сказаться на развитии регионов и социальной стабильности в стране.
Баланс между бизнесом и социальной ответственностью
История с «Почтой России» стала ярким примером тонкой грани между необходимостью эффективно управлять государственными средствами и социальной ответственностью перед гражданами.