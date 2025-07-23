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Экологическое чудо под Петербургом: в Финский залив вернулись экзотические млекопитающие

Опубликовано: 23 июля 2025 19:57
Финский залив
Экологическое чудо под Петербургом: в Финский залив вернулись экзотические млекопитающие
globallookpress/Aleksey Smyshlyaev

Экологи считают их предвестниками чистой Балтики.

В Финском заливе, всего в 50 километрах от Санкт-Петербурга, были замечены дельфины. Это подтвердили РИА Новости в Институте океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

Жители Зеленогорска стали свидетелями этого удивительного явления.

Из Балтики — в Финский залив: кто они, эти загадочные гости?

По мнению океанологов, это, скорее всего, афалины — вид дельфинов, который изредка встречается в восточной части Балтийского моря.

Вспоминая прошлое: дельфины и морские свиньи — бывшие обитатели залива

До середины XX века в водах Финского залива обитали морские свиньи и афалины.

Но две мировые войны и, главное, загрязнение моря хлорорганическими пестицидами сделали Балтику одним из самых грязных морей в мире, и дельфины исчезли.

Надежда на возрождение: улучшается ли экологическая обстановка в Балтийском море?

Появление афалин в Финском заливе — это повод для осторожного оптимизма.

«Ситуация постепенно улучшается, и дельфины пытаются вернуться в прежние места обитания», — отмечает старший научный сотрудник Антон Чернецкий.

Почему возвращение дельфинов так важно?

Дельфины — индикаторы чистоты воды.

Их возвращение — свидетельство улучшения экологической ситуации в Балтийском море.

Это надежда на возрождение уникальной экосистемы.

«Всемирный день китов и дельфинов»: праздник в честь морских млекопитающих

Напомним, что 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов, учрежденный в честь запрета на коммерческий промысел китов в 1982 году.

Это еще один повод порадоваться за этих удивительных созданий.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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