Экологическое чудо под Петербургом: в Финский залив вернулись экзотические млекопитающие

В Финском заливе, всего в 50 километрах от Санкт-Петербурга, были замечены дельфины. Это подтвердили РИА Новости в Институте океанологии имени П. П. Ширшова РАН.
Жители Зеленогорска стали свидетелями этого удивительного явления.
Из Балтики — в Финский залив: кто они, эти загадочные гости?
По мнению океанологов, это, скорее всего, афалины — вид дельфинов, который изредка встречается в восточной части Балтийского моря.
Вспоминая прошлое: дельфины и морские свиньи — бывшие обитатели залива
До середины XX века в водах Финского залива обитали морские свиньи и афалины.
Но две мировые войны и, главное, загрязнение моря хлорорганическими пестицидами сделали Балтику одним из самых грязных морей в мире, и дельфины исчезли.
Надежда на возрождение: улучшается ли экологическая обстановка в Балтийском море?
Появление афалин в Финском заливе — это повод для осторожного оптимизма.
«Ситуация постепенно улучшается, и дельфины пытаются вернуться в прежние места обитания», — отмечает старший научный сотрудник Антон Чернецкий.
Почему возвращение дельфинов так важно?
Дельфины — индикаторы чистоты воды.
Их возвращение — свидетельство улучшения экологической ситуации в Балтийском море.
Это надежда на возрождение уникальной экосистемы.
«Всемирный день китов и дельфинов»: праздник в честь морских млекопитающих
Напомним, что 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов, учрежденный в честь запрета на коммерческий промысел китов в 1982 году.
Это еще один повод порадоваться за этих удивительных созданий.