«Право не имеет»: сможет ли потомок Шереметевых рассчитывать на наследство в Петербурге

Что потомка аристократов здесь ждет?

Граф Николай Шереметев, потомок знаменитого аристократического рода, обратился к президенту России Владимиру Путину.

Он просит помочь ему вернуться на родину из Франции.

93-летний аристократ, очевидно, испытывает ностальгию и хочет провести остаток своих дней на земле предков.

Но может ли он претендовать на наследство в Петербурге, где располагалась родовая усадьба Шереметевых на Фонтанке, и обширные земли, простиравшиеся до Литейного проспекта?

«Наследство — мираж?»: что говорит закон

Этот вопрос вызвал живой интерес в обществе.

Портал «Городовой» обратился за комментарием к адвокату Юлии Вербицкой-Линник. Ее ответ однозначен:

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат «Разумеется, претендовать на «возврат» или на «наследство» в виде особняков, дворцов и/или поместий никто… по российским законам не имеет права».

По закону вернуть утраченное после революции имущество потомкам аристократов невозможно.

«Жест доброй воли»: возможно ли исключение из правил?

Несмотря на законодательные ограничения, адвокат Вербицкая-Линник подчеркивает, что «предоставление в их пользование тех или иных знаковых объектов… вполне возможно».

Это может быть осуществлено специальным указом президента или распоряжением правительства РФ.

Возвращение потомков аристократов, таких как Шереметев, могло бы стать символическим актом, способствующим формированию благоприятного имиджа государства.

«Реставрация монархии?»: новые элиты и старые идеалы

Юлия Вербицкая-Линник подчеркивает важность аристократических традиций служения Отечеству.

«И поскольку до революции 1917 года аристократы всегда придерживались идей веры и служения Отечеству, возможно, такое движение в сторону «реставрации монархии» будет уместным и своевременным».

Адвокат выражает сомнение в качестве «новых элит»:

«Ведь вряд ли можно считать «новой элитой» торговок сумочками, бывших парикмахерш или эстрадных певцов в павлиньих перьях».

Возможно, возврат Шереметева — это не только хорошо для него, но и для страны в целом.

«Дети кухарки» — они и есть дети кухарки, и, к сожалению, никогда не смогут стать аристократами».

«Эхо прошлого»: Ахматова и Шереметевы — связь времен

История усадьбы Шереметевых тесно переплетена с историей Петербурга.

Во флигеле дома на Фонтанке 25 лет жила Анна Ахматова, где сейчас находится ее музей.

Это место хранит память о великой поэтессе и напоминает о богатом культурном наследии, связанном с родом Шереметевых.

«Символ надежды»: просьба графа — шанс для России?

Просьба графа Шереметева — это не просто личная история, а символ.

Символ надежды на возвращение к истокам, к тем ценностям, которые веками формировали русскую культуру.

Вопрос о возможности его возвращения и участия в культурной жизни страны остается открытым.

«Дело чести?»: примет ли Путин вызов времени

Решение, которое примет президент Путин, станет знаковым.

Оно покажет, готова ли Россия признать и принять свое прошлое, восстановить связь времен и отдать должное тем, кто веками служил Отечеству.