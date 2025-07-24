«Начать с 10-минутного чтения перед сном»: как научиться читать в свободное время

Эксперт посоветовал, с каких книг начать чтение после 40 лет.

Как найти время для чтения, если кажется, что его совсем нет? И как снова полюбить книги после наступления 40-летнего возраста?

Бренд-директор сети «Буквоед» Татьяна Щербина дала несколько советов читателям портала «Городовой».

«Найти время для чтения проще, чем кажется. Главное — не превращать это в обязанность, а воспринимать как возможность открыть для себя что-то новое и интересное».

«Мультиформатный читатель»

Современному читателю доступно множество форматов: книги, аудиокниги, электронные книги.

«Появляется все больше мультиформатных читателей — тех, кто легко переключается между разными форматами чтения, что позволяет не отрываться от чтения в течение дня», — отмечает эксперт.

Любимые жанры в кино: книги по интересам

С чего начать выбор первой книги?

Выбор первой книги — ключевой момент, и он должен основываться исключительно на личных предпочтениях.

«Например на любимых жанрах в кинематографе, а не на навязанных стереотипах о «правильной» литературе», — советует Татьяна Щербина.

«Дюна» или «Граф Аверин»?» Эксперт рекомендует книги для начинающих читателей

Книги с экранизациями помогут легче погрузиться в текст. Например, роман «Дюна».

А вот любителям детективов стоит обратить внимание на «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича.

Вместо романов — факты: почему документальная проза — отличный выбор для начинающих

Если художественная литература кажется вам сложной, можно начать с нон-фикшн: биографий, научно-популярных книг, исследований.

«Такой формат часто оказывается более доступным для восприятия, поскольку опирается на реальные факты и события», — объясняет бренд-директор «Буквоеда».

Главное — получать удовольствие от чтения

Главное — «не заставлять себя читать» то, что не нравится.

«Если книга не цепляет, можно смело отложить ее и попробовать другую. Чтение должно приносить удовольствие», — подчеркивает Татьяна Щербина.

Ключевой аспект Описание Рекомендации / Примеры Поиск времени для чтения Не нужно превращать чтение в обязанность, важно воспринимать это как возможность узнать что-то новое Начинайте с 10 минут перед сном; читайте регулярно, формируя привычку Мультиформатное чтение Переключение между форматами — бумажные книги, электронные книги, аудиокниги Слушание аудиокниг за готовкой, чтение в обеденный перерыв, в дороге Выбор первой книги Основан на личных предпочтениях, а не на стереотипах о «правильной» литературе Можно ориентироваться на любимые жанры в кино Чтение книг с киноадаптацией Подходит для начинающих, помогает легче войти в сюжет через знакомую историю Пример: адаптация фильмов Пример книги для фантастов Глубокое погружение в философию, политику, экологию через научную фантастику «Дюна» Фрэнка Герберта Популярные жанры Детективы и триллеры — самый захватывающий жанр для широкой аудитории Рекомендуется «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича — мистический детектив в альтернативном Петербурге Альтернатива художественной литературе Нон-фикшн: биографии, научно-популярные книги, исследования по психологии и социологии Подходит новичкам, легче воспринимается за счёт реальных фактов Отношение к чтению Не заставлять себя читать нежелательные книги; чтение должно приносить удовольствие Если книга не нравится — смело менять выбор

Как полюбить чтение и сделать его частью своей жизни

Чтение — это возможность расширить кругозор, узнать что-то новое и просто отдохнуть.

Главное — выбрать правильную книгу и наслаждаться процессом.