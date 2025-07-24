«Начать с 10-минутного чтения перед сном»: как научиться читать в свободное время

Как найти время для чтения, если кажется, что его совсем нет? И как снова полюбить книги после наступления 40-летнего возраста?
Бренд-директор сети «Буквоед» Татьяна Щербина дала несколько советов читателям портала «Городовой».
«Найти время для чтения проще, чем кажется. Главное — не превращать это в обязанность, а воспринимать как возможность открыть для себя что-то новое и интересное».
«Мультиформатный читатель»
Современному читателю доступно множество форматов: книги, аудиокниги, электронные книги.
«Появляется все больше мультиформатных читателей — тех, кто легко переключается между разными форматами чтения, что позволяет не отрываться от чтения в течение дня», — отмечает эксперт.
Любимые жанры в кино: книги по интересам
С чего начать выбор первой книги?
Выбор первой книги — ключевой момент, и он должен основываться исключительно на личных предпочтениях.
«Например на любимых жанрах в кинематографе, а не на навязанных стереотипах о «правильной» литературе», — советует Татьяна Щербина.
«Дюна» или «Граф Аверин»?» Эксперт рекомендует книги для начинающих читателей
Книги с экранизациями помогут легче погрузиться в текст. Например, роман «Дюна».
А вот любителям детективов стоит обратить внимание на «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича.
Вместо романов — факты: почему документальная проза — отличный выбор для начинающих
Если художественная литература кажется вам сложной, можно начать с нон-фикшн: биографий, научно-популярных книг, исследований.
«Такой формат часто оказывается более доступным для восприятия, поскольку опирается на реальные факты и события», — объясняет бренд-директор «Буквоеда».
Главное — получать удовольствие от чтения
Главное — «не заставлять себя читать» то, что не нравится.
«Если книга не цепляет, можно смело отложить ее и попробовать другую. Чтение должно приносить удовольствие», — подчеркивает Татьяна Щербина.
|Ключевой аспект
|Описание
|Рекомендации / Примеры
|Поиск времени для чтения
|Не нужно превращать чтение в обязанность, важно воспринимать это как возможность узнать что-то новое
|Начинайте с 10 минут перед сном; читайте регулярно, формируя привычку
|Мультиформатное чтение
|Переключение между форматами — бумажные книги, электронные книги, аудиокниги
|Слушание аудиокниг за готовкой, чтение в обеденный перерыв, в дороге
|Выбор первой книги
|Основан на личных предпочтениях, а не на стереотипах о «правильной» литературе
|Можно ориентироваться на любимые жанры в кино
|Чтение книг с киноадаптацией
|Подходит для начинающих, помогает легче войти в сюжет через знакомую историю
|Пример: адаптация фильмов
|Пример книги для фантастов
|Глубокое погружение в философию, политику, экологию через научную фантастику
|«Дюна» Фрэнка Герберта
|Популярные жанры
|Детективы и триллеры — самый захватывающий жанр для широкой аудитории
|Рекомендуется «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича — мистический детектив в альтернативном Петербурге
|Альтернатива художественной литературе
|Нон-фикшн: биографии, научно-популярные книги, исследования по психологии и социологии
|Подходит новичкам, легче воспринимается за счёт реальных фактов
|Отношение к чтению
|Не заставлять себя читать нежелательные книги; чтение должно приносить удовольствие
|Если книга не нравится — смело менять выбор
Как полюбить чтение и сделать его частью своей жизни
Чтение — это возможность расширить кругозор, узнать что-то новое и просто отдохнуть.
Главное — выбрать правильную книгу и наслаждаться процессом.